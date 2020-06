El Partido Socialista convocó para hoy, a las 20, a un "aplausazo digital" con motivo del cumpleaños número 77 de Hermes Binner, exgobernador santafesino -el primer mandatario provincial socialista del país- referente de esa fuerza política, quien se encuentra actualmente internado en un geriátrico con problemas de salud.

El exministro de Salud de Santa Fe Miguel Angel Cappiello hizo pública la convocatoria al aplauso digital en sus redes sociales y dijo que "es el hombre que diseñó el sistema de salud pública que es orgullo de Rosario y que hoy es clave para los buenos resultados epidemiológicos en el marco de la pandemia de coronavirus".

Binner -quien gobernó la provincia de Santa Fe entre 2007 y 2011, y fue intendente de Rosario entre 1995 y 2003- está internado desde diciembre último en el geriátrico Los Naranjos de la localidad de Casilda, afectado por un Alzheimer avanzado, con complicaciones renales.

https://twitter.com/miguelcappiello/status/1267843630565404673 VIERNES 5 DE JUNIO 20 HORAS pic.twitter.com/tLBkHSQPbM — Miguel Cappiello (@miguelcappiello) June 2, 2020

Su amigo Cappiello no escatimó elogios hacia Binner y contó que "(Binner) hoy está ahí, no nos reconoce y me pone muy triste".

En esa línea, recordó que el exgobernador -de profesión médico- pensaba un sistema de salud público "en el que todos tuviéramos las mismas posibilidades y el mismo acceso" a la misma.

Otro profesional de la salud que dejó su opinión fue el cardiocirujano Lelio Pire, quien en declaraciones al programa Todos en la 8, de LT8, destacó que "la Argentina le debe un reconocimiento muy importante al doctor Hermes Binner en cuanto a transplantología, porque en el año 90, junto al doctor López Candioti y al doctor Armando Perichón, fue uno de los más convencidos de que esto debía salir adelante y siempre nos apoyó, al igual que el doctor (Antonio) Bonfatti, y que era el que propiciaba la procuración de órganos. Si no hay procuración no hay trasplantes. Hoy, después de 30 años, vemos la cantidad de trasplantes que se hacen en el país y Santa Fe lidera esa procuración de órganos e inclusive la trasplantología"

"El cambio que hizo Binner fue tremendo porque cuando le fuimos a proponer la idea de la procuración al viejo Hospital Clemente Alvarez nos dijo 'denle para adelante' y hoy vemos los resultados. Hoy somos líderes en la Argentina. Hermes tenía una visión que iba un paso adelante del resto", comentó.

"El 5 de junio cumple años un grande de nuestro partido: el compañero Hermes Binner. Para celebrarlo, el viernes, a las 20, hacemos un aplauso digital en todo el país. Sumate con el hashtag #GraciasBinner", invitó el Partido Socialista sobre la convocatoria impulsada por amigos, colaboradores, vecinos y por el propio partido de la Argentina.

Otro de sus colaboradores y partidarios cercanos, el exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Miguel Lifschitz, pidió también por sus redes sociales el aplauso para homenajear a Binner.

"Fue el primer gobernador socialista del país y el que inició la transformación de Santa Fe. Gracias Binner por cada hospital, escuela y obra. Hoy más que nunca tu legado se hace enorme. Feliz cumpleaños, compañero", tuiteó hoy Lifschitz.