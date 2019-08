Referentes de la Asociación de Vecinos, Familiares y Víctimas de la Inseguridad en Rosario convocan a una marcha de protesta que se realizará este viernes, a las 20, en el parque Urquiza. La manifestación de reclamo se desarrollará en el mismo sitio donde asesinaron el viernes pasado a Luis Miguel Galeano, un policía en actividad, de 35 años, que caminaba vestido de civil cerca del Planetario Municipal y fue abordado por tres hombres que se le acercaron, uno de ellos lo enfrentó y lo asesinó.

Por ese fatal episodio, tras una serie de allanamientos que se llevaron adelante el sábado anterior en distintas casas del barrio República de la Sexta, se entregó en la sede de Fiscalía Alan C, de 24 años, un joven con problemas graves de adicción a las drogas, que vive a dos cuadras del lugar del hecho y es considerado el autor material del homicidio.

Esta marcha es organizada por la Asociación de Vecinos, Familiares y Víctimas de la Inseguridad en Rosario, y también participarán sus dos hermanas, otros familiares, amigos y compañeros de trabajo de Galeano, quienes expresarán—vestidos de civil— los inconvenientes que atraviesan a diario también los uniformados, y los valores de la conducta que exhibía Galeano.

"Luis marchó en el Rosario Sangra exigiendo justicia, seguridad, para que se frene esta cantidad de muertes. Lamentablemente, todo siguió igual y ahora él es una víctima más de la inseguridad que nos somete a todos por igual", señaló Ezequiel Lowden, de la Asociación de Vecinos, Familiares y Víctimas de la Inseguridad en Rosario.

"La manifestación será este viernes 9, a las 20, en la zona del observatorio, que fue el horario aproximado de su asesinato. Nos concentraremos en el Planetario del parque Urquiza, luego nos movilizaremos hasta el Ministerio Público de la Acusación y la marcha terminará en la sede local del Ministerio de Seguridad. Será una marcha pacífica, sin banderías políticas y para evidenciar el hartazgo de la violencia", apuntó Lowden.

Este referente de la agrupación, se encargó de remarcar que "tienen que venir todos los que puedan a esta marcha, porque tenemos que hacernos escuchar. No podemos permitir más muertes inocentes y familias destruidas por la inseguridad, la impunidad judicial y la desidia de la clase política".

Y enfatizó: "Tenemos que estar todos unidos, porque a la clase política le molestan nuestras convocatorias".

Vale recordar que Luis Galeano participó de las marchas Rosario Sangra. "El llevaba un cartel que rezaba «los uniformes policiales también sangran». Era un trabajador con una enorme fuerza y determinación. Y nunca estuvo relacionado a un hecho de irregularidades, ni de corrupción. Quienes lo conocieron muy bien aseguran que era una persona recta, sencilla y práctica", contó Lowden.

"Ahora, la inseguridad volvió a demostrar en un espacio público y de disfrute familiar y deportivo, que no distingue ni barrios ni espacios ni profesiones. Estamos expuestos todos por igual. Por eso hay que decir basta. Tenemos que salir a la calle, alzar la voz para salir de esta pesadilla de todo los días en esta ciudad", exclamó.

Una garita fija

En tanto, sobre el polémico vínculo peatonal entre el parque Urquiza y el barrio República de la Sexta, por donde denuncian los vecinos que pasan los delincuentes, Lowden resaltó que "ese puente sólo sirve para garantizar la huida de los delincuentes que se refugian en la villa del barrio".

"Ese puente no debe ser derribado. Hay que instalar una guardia o una garita permanente en ese sector. Porque no se puede perjudicar a todos por unos pocos delincuentes que utilizan esa vía para escapar", puntualizó.

Pero advirtió que "hace muchos años que estamos denunciando lo que sucede en ese sector del parque Urquiza".

Lowden trazó un panorama angustiante de la situación. "Queda claro que la inseguridad y todos los episodios que estamos viviendo no discriminan a nadie. No entiende de ideologías partidarias, ni de profesiones. Acá no importa si sos empresario, comerciante, estudiante, trabajador, o si saliste porque te gusta correr por el parque Urquiza", sostuvo el referente de la Asociación de Vecinos, Familiares y Víctimas de la Inseguridad.

"No entendemos por qué además del robo, se llega hasta la muerte. Hay muchas cosas que no se explican en esta realidad con tantas necesidades", agregó.

"Hasta el paso de mando de las autoridades políticas, parece que todos los ciudadanos estaremos expuestos a la buena de Dios. Es muy extraño que después de las elecciones provinciales comenzaron a recrudecer los asesinatos. Nos llama mucho la atención", subrayó Lowden.