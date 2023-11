Constructora asegura que no transgredió la altura máxima permitida en barrio Agote

El profesional resaltó que todos los trámites fueron iniciados y aprobados ante el Colegio de Arquitectos. El error, apuntó, solo fue no pedir ampliación sin final, como correspondía.

"A pequeñas empresas como la nuestra (ya fuera de actividad) la inflación perjudicó de manera exponencial. Se recurrió a esta solución porque no había otra alternativa viable para poder terminar la obra, cumplir con los inversores y no aumentar el costo de las cuotas", explicó y destacó que "la unidad adicional no supera la altura máxima ni la cantidad de metros disponibles y permitidos, es decir, no se encuentra por encima de la altura máxima de la sala de máquinas del ascensor, ni la cantidad de metros cuadrados habilitados".

El profesional consideró que "los concejales deben tener en cuenta los avatares económicos de un país cambiante y complejo para las pymes", por lo tanto solicitó que se otorgue la autorización para el final de obra. "Asumimos nuestra responsabilidad, sin tener culpa alguna, no hay nada espurio y se construyó bajo la normativa vigente", remarcó y pidió celeridad al Concejo "para que los dueños puedan escriturar a la brevedad, escuchando a pequeñas empresas, que no cuentan con el poder económico, ni el marketing de los megas constructores".