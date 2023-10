Condenan a tres años de prisión a un ex árbitro por intento de abuso a juveniles de Newell's

El ex arbitro Martín Bustos, detenido en Rosario en 2019 y acusado de dos hechos de grooming de los que fueron víctimas jugadores de la inferiores de Newell's Old Boys , fue c ondenado a hoy a tres años de prisión condicional y reglas de conducta tras un juicio oral y público que se desarrolló en el Centro de Justicia Penal (CJP). El condenado llegó al debate en libertad y se notificó del veredicto por zoom desde una comisaría de Trenque Lauquen , provincia de Buenos Aires, donde reside y espera otro juicio en su contra por el resonante caso de corrupción de menores que tuvo como presuntas víctimas también a jugadores del club Independiente de Avellaneda.

“Martín de San Isidro”, primero, y “Martín Lucero” después. Con esas falsas identidades el ex arbitro Martín Bustos captaba a través de las redes sociales a jugadores de fútbol de las inferiores de Independiente, de Newell's Old Boys, y de otros clubes, haciéndose pasar como supuesto masajista, con la intención de concretar encuentros sexuales.

Si bien estas personas estuvieron detenidas al principio de la pesquisa, la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora recaratuló el expediente de abuso a corrupción de menores para tres de los detenidos, al argumentar en una polémica resolución que las relaciones sexuales se habrían producido con consentimiento de las víctimas.

A Rosario, chats y reincidencia

Como ese delito tiene un piso de pena de tres años que habilita la excarcelación, los acusados fueron liberados. Pero nueve meses después, Bustos volvería a ser detenido, esta vez en un domicilio de Santa Fe al 3200 de Rosario.

En esa oportunidad, se había hecho pasar como masajista, para lo cual abrió dos meses antes el perfil de Instagram “los masajes deportivos”. Pero uno de los chicos contactados advirtió sus intenciones y se lo comunicó al responsable de la pensión de Newell's, que tras hacer un seguimiento y abordaje de la situación, presentó una denuncia en la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En uno de los mensajes por WhatsApp detectados por los investigadores, Bustos le sugirió a un chico de 14 años concretar el encuentro: “Si dicen que van a un masajista, capaz que les hacen bardo; de última, digan que tienen el cumpleaños de una amiga y listo”.

El ex árbitro insistía con encontrarse fuera de la pensión para hacerle masajes, pero el menor le respondía que no lo dejaban salir. En otro intercambio, donde se identificaba como kinesiólogo, expresó: “No tengo problema de ir a la pensión. El tema es que no me van a dejar entrar”.

Entonces el chico le respondió que podía hablar con el coordinador de las divisiones inferiores, a lo que Bustos se negó: “No hables nada porque no los van a dejar”. El 31 de mayo de 2019, el árbitro le escribió al juvenil un mensaje en el que le decía que viajaría a Rosario, donde tenía varios clientes.

Según esas evidencias, el falso kinesiólogo pidió que lleve a otros cuatro compañeros de la pensión. Bustos ya había alquilado un departamento en la ciudad. “Y, sí... yo, encantado. El tema es que si son más de cuatro o cinco no nos van a dar los tiempos, ni a mí tampoco la energía, jaja. ¿Se entiende?”, contestó Bustos.

Detenido e imputado

La Fiscalía ya estaba al tanto de los movimientos de Bustos, que a principios de junio de 2019 llegó a Rosario. Fue detenido el 6 de ese mes e imputado a las 24 horas por la fiscal Carla Cerliani, que le achacó dos hechos de grooming. El acusado estuvo unos días detenido y recuperó la libertad, condición en la que llegó al juicio oral y público.

Durante el debate, la fiscal Luciana Valarella como titular de la acusación, le atribuyó los delitos de grooming, dos hechos en calidad de autor en grado consumado, y solicitó la pena única de 4 años de prisión efectiva, además pedir su detención preventiva, algo que no se concretó.

La Fiscalía le atribuyó que el 8 de junio de 2019 contactó a un chico de 14 años por mensajería de WhatsApp con el propósito de atentar contra su integridad sexual, consciente de que era menor de edad.

Para ello se presentó con el nombre falso de “Martín Lucero”, aludiendo ser masajista deportivo y ofreciéndole realizar una sesión de masajes a cambio de 200 pesos. Pero al mismo tiempo le solicitó el contacto de otros compañeros, proponiéndole encontrarse en un lugar fuera de la pensión de Newell's.

Cuando fue detenido en Rosario, Bustos tenía preservativos y geles íntimos entre sus elementos personales, pero nada relacionado a la kinesiología. Tras la pericia a su teléfono se detectaron más de 100 contactos de chicos menores identificados como jugadores de decenas de clubes, principalmente de Buenos Aires.

Condena a la distancia

El juez Román Lanzón se tomó 20 minutos para dar su veredicto, donde analizó detalladamente la figura penal, el contexto y la gravedad de un hecho preparatorio a un potencial abuso. Mientras, a Bustos se lo podía ver a través de una pantalla sentado en un dependencia policial de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, donde reside en la actualidad.

“La valoración conjunta de la prueba de cargo producida es contundente, coherente y creíble, expone una línea argumental sin fisuras, que se compadece con la teoría del caso del órgano acusador”, expresó el juez. Y por el contrario, destacó la “escasísima prueba aportada por la defensa, que es insuficiente ni si quiera relevante para impactar favorablemente” en la situación del acusado para el cual el defensa pública había solicitado la absolución.

Al valorar globalmente las evidencias, sobre todo los contenidos de los mensajes entre el acusado y las víctimas, el juez indicó “que son suficientes para tener por probado el elemento subjetivo que el tipo penal requiere”. Y no dejan resquicio para la duda respecto de la real intención de Martín Bustos”.

Bustos finalmente fue hallado culpable del delito de grooming, dos hechos en concurso real, y condenado a tres años de prisión condicional. También le impusieron reglas de conducta: fijar residencia en Trenque Lauquen, someterse al patronato de liberados de la provincia de Buenos Aires, abstenerse de abusar de estupefacientes y bebidas alcohólicas, imposibilidad de contactarse con niños, niñas y adolescentes bajo ninguna circunstancia, someterse un tratamiento psicológico.

Además, se le prohíbe todo tipo de contacto electrónico, por teléfono, redes sociales, mensajería instantánea con menores de edad, por sí o a través de otras personas u ocultando su verdadera identidad; tampoco se podría acercar a las dos víctimas del caso, ni tener acercamiento a un radio no menor a 500 metros a pensiones o residencias de instituciones deportivas a las que concurran menores de edad.

Finalmente, y en orden a los antecedentes de Bustos en el registro nacional de residencia, Lanzón ordenó notificar el contenido del veredicto y sus fundamentos al Tribunal Oral Federal Nº6 de Buenos Aires, y al Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de Lomas de Zamora, sobre todo porque resulta un antecedente con vistas al juicio _comenzaría la próxima semana_ contra el árbitro y otros tres personas por el resonante caso de corrupción de menores que ocurrido con chicos de Independiente de Avellaneda.