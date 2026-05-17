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Combustibles: advierten que los precios están "contenidos" y podrían volver a subir

El Instituto de Energía de la Universidad Austral alertó sobre las tensiones acumuladas por el Brent, los impuestos y la paridad de importación

17 de mayo 2026 · 15:44hs
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El precio de los combustibles. El buffer no elimina el costo: simplemente lo difiere en el tiempo.

Foto: La Capital/Archivo.

El precio de los combustibles. El buffer no elimina el costo: simplemente lo difiere en el tiempo.

El reciente aumento del 1% en los combustibles aplicado por YPF abrió un nuevo debate sobre la sostenibilidad de los precios en surtidor en un contexto atravesado por la suba del petróleo internacional, los impuestos postergados y el atraso respecto de la paridad de importación. Según un análisis elaborado desde el Instituto de Energía de la Universidad Austral, la actual estabilidad en los precios responde más a una estrategia de contención que a un equilibrio definitivo del mercado.

El precio de los combustibles hoy no está congelado, sino contenido. Y cuando un precio está contenido, lo que existe es una presión acumulada que en algún momento termina trasladándose, ya sea de manera gradual o más acelerada”, explicó el Ing. Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral.

La petrolera estatal decidió extender por 45 días el esquema de “buffer”, una herramienta que busca amortiguar el impacto inmediato de la suba internacional del crudo sobre el consumidor local. Sin embargo, el informe advierte que detrás de esa moderación persisten tres factores de presión: el valor del Brent, la diferencia con la paridad de importación de refinados y los impuestos diferidos que todavía no fueron plenamente aplicados.

“El buffer cumple una función importante desde el punto de vista macroeconómico porque evita trasladar de golpe aumentos que impactan directamente sobre la inflación, el transporte, la logística y toda la cadena productiva. Pero ese mecanismo no elimina el costo: simplemente lo difiere en el tiempo”, sostuvo Carnicer.

El impacto en el agro

De acuerdo con el análisis, uno de los sectores más sensibles es el agro. El gasoil premium utilizado por el campo mantiene actualmente un atraso significativo frente a los valores internacionales, lo que refleja el desalineamiento existente entre los precios domésticos y la referencia externa.

A esto se suma el componente impositivo. El decreto 302/2026 estableció una actualización parcial de los impuestos sobre combustibles, pero dejó pendiente para junio la aplicación plena de los incrementos remanentes.

“Argentina atraviesa hoy un equilibrio transitorio. Si el petróleo internacional continúa en niveles elevados y finalmente se aplican los ajustes impositivos postergados, es esperable que aparezcan nuevos aumentos en los surtidores”, señaló Carnicer.

El especialista también remarcó el dilema estructural que enfrenta el país en materia energética. “Un petróleo más caro favorece a Vaca Muerta, mejora las exportaciones y fortalece las inversiones en shale oil. Pero al mismo tiempo encarece los combustibles internos y genera tensión sobre consumidores, empresas y transporte”, explicó.

En ese sentido, destacó que el desafío para la política energética será encontrar un equilibrio entre competitividad internacional y previsibilidad local. “La Argentina necesita desarrollar su perfil exportador energético sin volver a esquemas de atraso permanente en los precios internos, porque eso termina afectando inversiones, refinación y abastecimiento”, concluyó.

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