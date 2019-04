Mañana se cumplirá un paro nacional dispuesto por los gremios más combativos al gobierno de Mauricio Macri, como el caso de Camioneros de Hugo Moyano, las dos CTA y algunos sectores de la CGT. Pero los servicios públicos de colectivos y taxis en Rosario funcionarán con normalidad, según adelantaron los principales referentes sindicales de esta ciudad. Una situación diferente se registrará pasado mañana, feriado por el Día del Trabajador, ya que no habrá ómnibus de corta, media y larga distancia. En este último caso, se trata de un reclamo de la Unión Tranviarios Automotor para que se modifique la aplicación del impuesto a las ganancias.

Horacio Boix, secretario general del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario, manifestó que los choferes trabajarán mañana y pasado con absoluta normalidad, y se mostró en contra de las medidas de protesta lanzadas para mañana y pasado por parte del sindicalismo enfrentado al gobierno nacional.

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, Boix se preguntó: "¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y hacemos un paro general como corresponde, más allá de la CGT y otros movimientos sindicales? Mañana tenemos el paro que lanzó Hugo Moyano y pasado mañana el paro de la UTA. Están todos divididos y todo queda presentado como un paro político".

Embed #Zysman830 l ️Horacio Boix (Sind. de Peones de Taxis): confirman que mañana, día de paro convocado por sindicatos que responden al líder camionero Hugo Moyano, al bancario Sergio Palazzo y el metalmecánico Ricardo Pignanelli, junto a la CTA, habrá servicio de taxis en Rosario. pic.twitter.com/oHet83JjCi — La Ocho am830 (@laochoam830) 29 de abril de 2019

"No tiene sentido hacer un paro en el Día del Trabajador. No coincido ni con el pensamiento de Hugo Mayo ni con el de la CGT. Entonces decidimos no parar", afirmó Boix.

El líder de los choferes de taxis recordó que la semana pasada el gremio hizo un paro muy contundente por el asesinato de un compañero. "Ningún gremio se solidarizó con nosotros. Entonces no veo porqué tendríamos que parar nosotros. No acataremos ninguno de los paros y vamos a trabajar martes y miércoles. Los compañeros que quieran salir a trabajar, podrán hacerlo libremente", agregó.

Colectivos. Manuel Cornejo, el secretario general de UTA en Rosario, anticipó que el servicio de colectivos "será normal mañana", pero de inmediato aclaró que pasado mañana, 1º de Mayo, no. "No habrá transporte en el Día del Trabajador. Lo que pase en Buenos Aires es un problema político y gremial y no tiene nada que ver con Rosario".

Embed #Zysman830 l ️Manuel Cornejo (UTA Rosario): el miércoles (1º de Mayo) no habrá ómnibus en la ciudad, en adhesión medida de fuerza lanzada por el transporte de corta, media y larga distancia. Los choferes sí trabajarán mañana, pese a huelga lanzada por Moyano y otros gremios. pic.twitter.com/GydMmuu4vk — La Ocho am830 (@laochoam830) 29 de abril de 2019

"No estoy de acuerdo con hacer paros que le hagan perder un día a los trabajadores para demostrar al gobierno no sé qué. Además, (Hugo) Moyano y las dos CTA no son de mi mismo palo. Además hay un montón de gremios que no paran. Son algunos gremios los que paran y no van a modificar el plan económico del gobierno. No tiene sentido hacerle perder a los trabajadores, con lo mal que está, un día de trabajo", agregó.

En ese sentido, remarcó: "Si vamos a hacer la pelea todos juntos, vamos a hacerlos todos juntos. Así cambia la cosa. Pero hacerla por sectores para ver quién es el más malo, no me interesa".

Sin embargo aclaró que la medida de fuerza para el 1º de Mayo tiene que ver con el pedido para que los colectiveros dejen de pagar impuesto a las ganancias.

"Los trabajadores del transporte todos pagan ganancias. No les conviene trabajar un feriado, porque se lo come el impuesto. En eso estamos de acuerdo. Reconozco que hacer un paro el 1º de Mayo parece una joda".