¿Cómo funcionan estas pistolas?

Una pistola Taser es un arma no letal que, mediante la emisión de energía incapacita a personas o animales sin terminar con su vida. En particular afecta las emisiones de energía del sistema nervioso lo que hace que este "se confunda" e inhiba el funcionamiento muscular, en particular de brazos y piernas. Impiden movimientos de quienes puedan estar cometiendo un delito y aportan una herramienta inocua para la salud de las personas sobre las que se utiliza. A la vez contribuyen a un mejor desenvolvimiento del accionar de las fuerzas de seguridad.