Comerciantes del centro quieren que vuelva el horario bancario de 10 a 15

" Muchos se fueron de vacaciones, y los que se quedaron no tienen un peso . Se gastaron lo que tenían en las Fiestas y Reyes fue un fracaso. Por eso el centro se muere más que otros años después del mediodía, con el calor, y no entra más nadie a ningún negocio. No conviene ni tener abierto, porque seguís gastando luz", señaló Miguel Rucco, presidente del paseo comercial calle San Luis e impulsor de la propuesta.

Horario particular

Rosario siempre tuvo un horario propio de atención bancaria, de 10 a 15, a diferencia de las ciudades del interior de la provincia de Santa Fe, que lo hacen de 8 a 13. Esto se modificó durante la pandemia, llevándolo de 8.15 a 13.15, y esa franja quedó de forma definitiva. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el horario es de 10 a 15. En la provincia de Buenos Aires solo se atiende de 8 a 13 durante el verano, de diciembre a marzo. El resto del año, de 10 a 15. En Córdoba es de 8.30 a 13.30 horas, y en Mendoza de 8 a 13.

La lectura de Rucco es que después de las Fiestas, cuando el aguinaldo oxigenó los bolsillos, los rosarinos se quedaron sin un peso. "Hay pérdida de poder adquisitivo. Reyes fue malo, cayó domingo. Quizás fue mejor comparado con el de enero 2024, luego de la devaluación, pero no hubo más ventas que otros años. Y el centro se muere porque el horario bancario es hasta las 13 y después no queda más nadie. El cambio de horario le daría otro dinamismo, es un reclamo genuino", insistió.

Otros comerciantes secundaron la iniciativa. "Obviamente que lo veo positivo. El mediodía es un horario donde la gente sale a comer, y vuelve recién al centro a las 17. En cambio si estuviera hasta las 15, la gente que sale del banco, de trabajar o de sus distintas actividades, seguiría el envión y se quedaría más tiempo dando vueltas en el centro. Sería bueno ver qué piensan los bancarios, a ver cómo están para volver al horario normal. Pero creo que para nosotros era muy bueno", comentó Matías Benzi, titular de las jugueterías Gulliver.

Nelson Graells, de Amigos de la Peatonal Córdoba, fue otro de los apoyos. "El centro acompaña este pedido. Justo es un enero con mucha gente afuera y con mucho calor y humedad, temperaturas de 36 grados. No sé si la gente va a seguir viniendo, pero a lo mejor ayuda en algo. No digo que no sea importante, pero no sé si es definitorio. Yo creo que cuando empiece el fútbol y cuando estén cerca las clases va a ser distinto", analizó.

Tour de compras

Con el objetivo de potenciar las ventas en un contexto algo recesivo, Rucco recordó otra propuesta que viene haciendo hace muchos años, para volver a traer un tour de compras a Rosario. La idea es que desde provincia se articule la visita de contingentes de localidades vecinas que adquieran sus productos en los mayoristas de calle San Luis, en lugar de hacerlo en el barrio de Once, avenida Avellaneda (en Flores), o La Salada de Buenos Aires.

"Acá van a conseguir el mismo precio, o muy parecido, con muchísimos menos costos de viaje y de flete y mejor atención. Estaría bueno hacer un tour direccionado. No necesitamos un aporte económico del Estado, lo podemos subsidiar nosotros. Pero si queremos que nos coordinen con jefes comunales e intendentes de localidades vecinas. Vamos a volver a proponerlo", explicó.

El comerciante aseguró que ese tipo de visitantes, que compran por mayor para revender porque le convienen los precios, siempre existió, y es necesario recuperarlo. "Nuestra ciudad tiene que tener ese mini turismo, porque lo tienen otras sin la infraestructura, los servicios ni nada de lo que tiene Rosario. Los rosarinos nos merecemos políticas públicas que apoyen al sector privado, al turismo, al desarrollo económico, a la producción y el comercio", cerró.