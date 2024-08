COAD define acciones en reclamo de salarios con paros mínimos de 72 horas

El Consejo Superior de la UNR, integrado por COAD , entre otros, declaró la emergencia salarial ante la pérdida de poder adquisitivo del sueldo de los docentes y no docentes. Esta resolución llega horas antes de la Asamblea de COAD donde se definirá el plan de lucha, con mociones que comienzan en paros de 72 horas y pueden llegar hasta semana completa sin actividad.

Si se toma en cuenta el salario entre diciembre del 2023 y julio del 2024, la brecha entre inflación acumulada y aumentos salariales es del 51%, marcaron desde COAD a La Capital. Por otro lado, la restitución de la 4° Categoría del Impuesto a las Ganancias, denuncian desde el gremio, implica una quita salarial para “quienes apenas pasan la línea de la pobreza”.

En el mismo sentido, remarcaron que la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FoNID) también representó una rebaja salarial, que en algunos casos rondó los 33 mil pesos.

Lo firmado por el Consejo Superior, constituido por autoridades de las facultades y escuelas, docentes, no docentes, estudiantes y graduados, también expresa su preocupación por el no respeto a las negociaciones colectivas y pidió evitar que “el diálogo se convierta en un monólogo donde prime la discrecionalidad”. Cabe destacar que el último incremento recibido por los docentes y no docentes universitarios lo decidió el Gobierno Nacional de forma unilateral.

Por otra parte, el Consejo Superior plantea la necesidad de incrementar los montos destinados a becas estudiantiles a los fines de sostener la matrícula y advierte sobre la fuerte parálisis en el funcionamiento del sistema científico tecnológico “que representa una dimensión estratégica para un proyecto de país con más y mejor calidad de vida”.

Respecto a la falta de presupuesto universitario, COAD puso en evidencia el freno de obras en la Facultad de Odontología, que tenían un 95% de las tareas finalizadas. Además, denunció falta de presupuesto para becas estudiantiles, comedores y el cierre de nuevos ingresos al CONICET.