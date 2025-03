Casi dos millones de toneladas de basura de los rosarinos irán a Ricardone en los próximos seis años

Dado que Rosario no cuenta con un centro de disposición final propio para los residuos domiciliarios, actualmente el ciento por ciento de la basura recolectada no valorizada se descarga en la Estación de Transferencia de zona oeste en Bella Vista, detrás del predio de Newell's Old Boys. Allí se recibe la totalidad de los camiones de recolección domiciliaria, alrededor de 125 vehículos, de 850 toneladas por día, según el pliego del expediente N° 42.603, que luego se cargan en camiones de mayor capacidad de propiedad del concesionario de la disposición final. Dichas toneladas se transportan hacia un relleno sanitario metropolitano ubicado a unos 30 kilómetros de Rosario.