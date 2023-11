¿Caro o barato?: cuánto cuesta comer en la Fiesta de las Colectividades

La pregunta que circula entre quienes aún no fueron es: ¿Cómo están los precios en las Colectividades? Lo cierto es que no hay única respuesta. Se pueden optar por menúes simples y otros un poco más complejo. En promedio, una persona necesita llevar alrededor de cinco mil pesos. Eso sí, la recomendación es llevar efectivo. Muchos stands aceptan el dinero en mano como único método de pago y, en el caso de aceptar tarjetas, hay que tener un poquito más de paciencia.

Los precios de los considerados platos principales van de los $2.500 a los $5.000 pesos, aproximadamente. En su habitual recorrida, La Capital, se encontró con una amplia variedad de propuestas gastronómicas y promociones.

Uno de los hits de la Fiesta es el shawarma, típico de las colectividades que representan a las naciones de medio oriente, y se consigue entre los $3500 y los $3800 pesos aproximadamente. A su vez, cada uno de los stands ofrece otras opciones. Por ejemplo, en Palestina se pueden comprar dos empanadas árabes por $1000 y en Irak shawarma vegetariano de falafel por $2700.

Los conos de papas fritas oscilan entre los $1000 y los $1500. La clásica tortilla vasca, con txistorra (muy similar al chorizo colorado), cuesta $3500 pesos y es parte de una promo especial: dos vasos de sidra de 250 centímetros cúbicos y una tortilla salen por $4.500. Además, el País Vasco ofrece también rabas a $4000 y arroz con mariscos a $4800.

En los stands españoles se puede encontrar una paella chica por $3800 y una paella grande por $4800. También caballitos y mejillones a $2000.

Una clásica pizza de muzzarella, que nunca falla, se puede encontrar a $4500 y un asado para dos personas alcanza los $8000. Los tradicionales anticuchos de Perú salen $2.800.

Las opciones son muy variadas, como en cada edición. En Austria, por ejemplo, ofrecen el clásico chucrut a $3800 o la promo con gaseosa ($4500) o con chopp chico ($5000). El clásico pancho Viena se consigue a $1300 y el de Austria, con salchicha ahumada, a $2000.

En cuanto a tragos pica en punta la sidra que puede conseguirse por $1500. Las cervezas en lata rondan los $1000, las gaseosas los $800 y los tragos más elaborados, como la caipiriña, pueden llegar hasta los $3000.

Qué dicen los rosarinos

La cuenta de X (ex Twitter) e Instagram Precios Rosario, ya un clásico de la ciudad, sondeó en los últimos días la opinión de los rosarinos sobre esta nueva Fiesta de las Colectividades y recibieron comentarios de todo tipo.

En diálogo con este medio, Melina señaló: "Nos hablaron muy bien del sándwich de vacío de Argentina, que estaba a 2 mil pesos y era para compartir y que la sopa paraguaya estaba a 800 pesos".

Aunque aclaró que un comentario recurente fue que "ir a comer a Colectividades no es barato". "Eso es cierto, no es barato. Pero el que va ahí va a buscar una experiencia de saborear cosas que normalmente no come", argumentó.

Algunos precios



$800 Gaseosa

$1000 Empanadas árabes (2 unidades)

$1500 Sidra Asturiana

$1500 Tamal

$2500 Bandeja degustación #Palestina

$3000 Caipiriña

$3500 Shawarma

$4000 Pizza Muzza

$4500 Paella

$8000 Asado para 2 — PreciosRosario (@PreciosRosario2) November 6, 2023

La mayoría de sus seguidores indicaron que el barrio generó molestias en los primeros días del evento, pero que el calorcito de la semana generó mayor fluidez y ganas de recorrer el lugar.

Por otra parte, se refirió a "la presentación de los platos" y aseguró que este año fueron "más escuetos" en ese sentido. "En otros años los platos venían en bandejita transparente, con servilletas, este año la mayoría de los stands presentaron sus propuestas de una manera más económica. Entiendo que la situación tampoco da para que se gaste mucho en esas cosas", concluyó.

Las opiniones son varias y, probablemente, siempre haya cosas por mejorar. Sin embargo, las Colectividades siguen siendo, año tras año, el punto de encuentro y de disfrute de miles de rosarinos. Quienes no hayan ido, todavía están a tiempo. Como se postergó un día la inauguración por las lluvias, el evento se extenderá hasta el lunes 13 de noviembre.