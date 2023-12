Carnicerías abren el lunes con precios actuales pero no saben qué pasará después

En diálogo con La Capital , el titular de la Sociedad de Carniceros de Rosario, Juan Ramos, manifestó: "El sector, como le pasa a mucha gente, está pasando por un momento de poca venta. La gente no tiene plata y ahí está el tema. Los carniceros vemos que no hay consumo, la gente está con muy poco dinero y sabe que esto se va a complicar un poco más".

Ramos consideró que se debe esperar a la semana que viene porque "estamos nadando en suposiciones" y dijo: "No digo que no vaya a ocurrir (el fuerte aumento de la carne), pero me parece que no es el momento porque genera angustia e incertidumbre".