Calor: tibia demanda de equipos de aire acondicionado en Rosario

La llegada del calor y las altas temperaturas vieron un tibio aumento de la demanda en equipos de aire acondicionado en Rosario . El mercado esperaba un año malo, y hubo poca oferta, por lo que no se produjo una guerra de precios, que igual no se movieron hacia arriba. La falta de financiación fue otro elemento que impactó negativamente entre los clientes particulares.

La otra pata corta fue la de la financiación. "Cuando arrancó el gobierno solamente hubo 3 y 6 cuotas, porque eliminaron lo que era el sistema de Ahora 12, cortaron la financiación subsidiada para los consumidores. Así que en este momento lo que está ocurriendo es que hay demanda, pero el público en general no tiene la financiación para corresponderla", apuntó.

"Las 12 cuotas sin interés son un engaña pichanga. Porque en cuotas el aire acondicionado vale un millón, pero si yo voy de contado cuesta 700 mil. Entonces te están cargando el costo financiero. Lo que pasa es que como este es un país de mentirosos, a la gente le gusta que le mientan y por eso le parece conveniente 12 cuotas sin interés", disparó.

Las mejores ventas se hacen a grandes empresas y oficinas, que compran equipos de mayor tamaño. Una vez pasada la fiebre pospandemia del home office y el trabajo remoto, con la exploración de los sistemas híbridos y la vuelta de la presencialidad full, las firmas se están reequipando y eso generó una nueva demanda. Pero el problema es que faltan acondicionadores grandes.

Precios

Los precios en general son los mismos que hace un año, ya que se manejan a valor dólar y la divisa estadounidense se ha mantenido estable luego de la disparada inicial de diciembre de 2023. "Cuando empezó el actual gobierno, el dólar oficial que regía para importación estaba entre 300 y 350 pesos y saltó a 800. Por eso, los fabricantes esperaban que el año 2024 fuera un año flojo, por el gran aumento de los precios en todos los bienes durables", apuntó Sexer.

Eso hizo que las importaciones de kits para la fabricación de equipos en el sur fueran bajas. Ese ciclo de producción tiene un periodo de 5 meses. Se compra la materia prima desde diciembre para empezar a producir a partir de junio. Si bien en Rosario la demanda fuerte empieza en noviembre o diciembre, hay partes del país como el norte, en Misiones o Formosa, donde el calor llega antes y las ventas arrancan más temprano, en septiembre.

Por ende, sin esa expectativa de movimiento importante, durante todo el año no hubo una gran oferta de equipos: "Hay determinadas ramas en las que hay faltantes; no hay mucha oferta en los de ventana, por más que no tengan una gran demanda, no hay muchos equipos grandes de 18.000 frigorías, los que consumen habitualmente en las grandes superficies como salones o espacios comerciales", indicó el presidente de la cámara.

El producto estrella

¿Cuáles son los productos que más se venden? En la industria se han optimizado las medidas. El más chico es el de 2.600 watts o 2.000 frigorías, el de 3.200 watts que tiene entre 2.800 y 3.000 frigorías, los de 5.200 o 5.300 watts que son de 4.500 frigorías, y las medidas de 6.300 que son de 5.500 frigorías.

"Antes las empresas traían frío solo y frío-calor, ahora optan por una sola medida que es frío-calor. Y algunas directamente no traen el modelo más chico de 2.600. Eso hace que el modelo que más se venda sea el de 3.000, que es el que va a una habitación de 4 por 4 o 5 por 4 metros. Ese tamaño mueve el 60 o 70% del mercado", señaló.

En tanto, los de 5.000 y 6.000 watts se venden menos, y en las medidas especiales de 8.000 y 9.000 para arriba, que son los que se traen para comercios, salones y grandes superficies, prácticamente no hay oferta. "Es más, hay empresas que ni siquiera han traído", cerró Sexer.