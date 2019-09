En sólo una semana, unos 300 estudiantes se anotaron a alguna de las líneas de ayuda que ofrece la Universidad Nacional de Rosario (UNR) para garantizar el acceso y permanencia de los alumnos en el nivel superior. La más demandadas fueron las becas que permiten el acceso sin costo a los comedores universitarios. Según destacaron desde la Dirección de Bienestar Estudiantil, el número triplica la cantidad de inscriptos que tuvieron en septiembre del año pasado.

La inscripción a los programas de becas universitarias se reabrió el lunes pasado con el objetivo de contrarrestar los efectos de la última devaluación entre los estudiantes de la UNR. Además, se resolvió aumentar un 25 por ciento los montos de la ayuda que reciben los estudiantes para comprar alimentos, material de estudio o transporte.

Según explicó el rector de la UNR, Franco Bartolacci, la iniciativa busca brindar herramientas que permitan la continuidad de los alumnos que cursan en la Universidad frente a la crisis socioeconómica que atraviesa el país. "Tenemos una gran preocupación por el impacto de esta situación en el alumnado, estas decisiones buscan favorecer la permanencia de los estudiantes en este difícil contexto", sostuvo al momento de anunciar el incremento de las becas.

Aluvión

A una semana de la apertura de la inscripción, según datos del área de Bienestar Universitario, fueron 236 los alumnos que completaron el trámite por internet para sumarse a las becas de comedores y otros 48 se acercaron a la secretaría estudiantil de cada una de las facultades para anotarse en otra líneas de ayuda (ver aparte).

Para el secretario de Bienestar Universitario, José Ignacio Mangiameli, la demanda está atada al incremento de los precios de la canasta básica.

"Sinceramente, no esperábamos tener tantos inscriptos. El año pasado también se reabrió la convocatoria para esta época y ya estamos triplicando el número de estudiantes que se anotaron por esos días. Vemos lo mismo en la afluencia que tienen los comedores a diario, hoy por hoy un menú a 45 pesos no se encuentra en ningún lado", advirtió.

Actualmente, unos 3 mil estudiantes de las facultades reciben becas de comedores, mientras otros 2 mil tienen ayudas económicas que van de los 2 mil a los 3.500 pesos para la compra de material de estudio, traslados o vivienda.

En detalle

El programa más demandado es el de alimentos, que alcanza a la mitad de los becarios y consiste en un importe de 2.600 pesos para comprar productos de la canasta básica. La segunda beca más requerida es la de residencia, un aporte de 3.800 pesos para afrontar los crecientes costos de alquileres.

Los programas de becas de la UNR tienen como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia en la educación superior. Actualmente se ofrecen 14 tipos de ayudas dirigidas a estudiantes de todas las carreras terciarias o universitarias de grado dictadas en el ámbito de la UNR.

Los requisitos para poder tramitar las becas que otorga la UNR son ser alumno regular y cursar de forma presencial durante el año académico, tener entre 18 y 35 años, no superar la duración teórica de la carrera en más de una vez y media, no tener sanciones disciplinarias durante el cursado de la carrera, no poseer otro título terciario o universitario, ni ser beneficiario de otras becas de organismos oficiales o privados.

Además, los ingresos totales del grupo familiar del solicitante de la beca universitaria no deberán superar los 33.600 mil pesos, en el caso de una familia de tres integrantes, o 50.300 en el caso de un grupo familiar de cinco miembros.