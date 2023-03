Cacerolazo de comerciantes y vecinos de Fisherton por la inseguridad

"Después de las últimas semanas esto va de mal en peor, ya no se puede ni circular ni vivir en paz, y decidimos hacer esta movilización con los comerciantes y vecinos para pedir seguridad, para pedir presencia policial, que nos manden recursos, porque no podemos vivir así", relató Fernanda Costa Forcat, titular de la Asociación de Comerciantes de Fisherton, quien agregó: "Tenemos arrebatos permanentemente, los delincuentes entran a las casas, nos arrancan las rejas de los comercios, entran a los comercios, no sé cuál es el límite, venimos de mal en peor".

Por último indicó que ahora que empezaron las clases tenemos que cuidar a los chicos, porque "acá no se puede caminar ni una cuadra, porque te aparece una moto, te arrebata la mochila y te amarga el día. Y no se respeta nada".

Por su parte, otra comerciante aportó su mirada sobre la realidad que les toca vivir. "Tenemos arrebatos a cualquier hora, en bicicleta no salimos directamente, ni hablar de cómo los delincuentes andan caminando por las terrazas. Estamos hartos de hartos de llamar a la policía que no hace nada. Tampoco en la Comisaría 17, que está acá a media cuadra y no hace nada. Ya no sabemos qué hacer", argumentó la mujer en tono de queja.

y enseguida agregó: "Este era un barrio tranquilo y de repente tenemos que hacer estas cosas, que no estamos acostumbrados, pero nadie hace nada. Te toman la denuncia, pero nadie hace nada. Te dicen que no hay móviles, que no hay gente".

Pero no fue la única marcha que se realizó este viernes por la inseguridad, ya que un grupo de vecinos también se manifestó en la zona de Pellegrini y Larrea, quienes salieron a la calle para reclamar por mayor seguridad.