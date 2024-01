Bronca e indignación de los socios del Jockey Club tras la muerte de un nene en una pileta

La institución subió el texto a Facebook y fueron muchos los socios que respondieron. En abrumadora mayoría, expresaron su dolor por la muerte del nene y enviaron condolencias a la familia. Pero, a la vez, exhibieron la necesidad de investigar a fondo el tema, determinar responsabilidades y evitar que vuelva a ocurrir.

"Que se investigue, se esclarezca y se comunique qué fue lo que realmente pasó", reclamó un socio identificado como Fernando Javier Sánchez. "Por Facundo, por su familia y por todos los socios, debe haber un antes y un después de este hecho. No puede ocurrir más. Debemos tener la seguridad de que nuestros hijos no van a correr peligro", reclamó. Se sumó un idéntico pedido otra de socia, Roxana Peralta: "Los socios exigimos que se investigue", subrayó.

Por su parte, Marcela Campilongo planteó: "Me duele el alma. Ahí aprendí a nadar, mis hijos fueron su infancia, adolescencia y veo el mantenimiento. Los socios lamentamos con mucho dolor lo acontecido, muchos no entendemos. Espero se esclarezcan las causas".

Cristina Sáenz, quien se identificó como "socia histórica" del club, sostuvo: "Pido a la comisión directiva que se investigue e informe a los socios sobre la causa de esta pérdida irreparable, no fue un accidente, una pileta no puede producir una muerte. Facundo es uno de los muchos hijos, nietos que van a la colonia, a la Dulce y exigimos seguridad e información cierta".

Alejandro Dante Villata fue más lejos: "Hay CULPABLES, hubo una muerte. No puede una pileta de natación convertirse en una trampa mortal". A su turno, Nelson Cossori comentó: "No se puede saber por noticias periodísticas que pasó. Lo cierto es que si por hipótesis fuera un filtro donde se enganchó el niño, recuerdo noticias de hace lustros donde hubo creo que varios accidentes por esa causa en otros clubes. Lo importante desde el punto de vista humano ahora es tomar las medidas de prevención para que no vuelva a ocurrir en ningún natatorio. Nuevamente rezamos por el niño y su familia".

Algo similar ocurrió en respuesta al mismo texto que el club compartió en su cuenta de Instagram.

"Falleció un niño en un ámbito que debería haber sido de diversión y haber estado con las medidas de seguridad necesarias. Deseo el esclarecimiento y justicia por la familia de Facu, y por cada uno de nosotros que a partir de ahora perdimos la tranquilidad en mandar a nuestros hijos a divertirse", planteó un usuario.

"Espero que la justicia investigue y condene a los culpables. Se fue una vida. Me duele porque es mi club también, pero acá no hay favoritismo. Hay una cadena de responsabilidades que cada uno deberá responder", sostuvo otro. En tanto que una usuaria aportó: "Desde el pequeñísimo lugar que me toca, decidí hoy no asistir ni llevar a mis hijos a la institución por mínimo respeto a Facu y a su familia. El club debería haber estado CERRADO hoy y hasta la semana próxima (como mínimo)".

Otra socia sumó su indignación. "No fue una tragedia, fue una negligencia del club. Desde el invierno que vienen trabajando en esa pileta y la habilitan sin una reja en el filtro", posteó al tiempo que no fueron pocos los que criticaron la "tibieza" del comunicado del club luego de la tragedia.

"Que comunicado tan despojado de la responsabilidad absoluta del club de esta tragedia que podría haberse evitado", escribió una socia en idéntica dirección a múltiples comentarios.

La Justicia dispuso la clausura de la pileta, orden que fue ejecutada por la Municipalidad. Además, solicitó documentación sobre los controles realizados sobre la pileta, que había recibido la última inspección once días antes de la tragedia.