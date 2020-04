Boris Johnson, en terapia intensiva y con asistencia respiratoria

El primer ministro británico Boris Johnson fue internado en terapia intensiva luego de que se agravaran los síntomas de Covid-19 que padece. Johnson fue internado el domingo a la noche, luego de 10 días continuados con síntomás típicos de la enfermedad. Hace 11 días, el 27 de marzo, dio positivo al test y quedó aislado en su residencia oficial, en Downing Street. Según su gobierno, no está conectado a un respirador, pero en general los pacientes de Covid-19 que ingresan a terapia intensiva presentan graves dificultades respiratorias. Según una fuente no confirmada, recibe oxígeno mediante una mascarilla. Johnson están internado en un hospital público de Londres que se halla frente al Parlamento. Aunque su equipo insistió en que seguirá al frente del gobierno, debió designar al ministro de Exteriores como su vice y suplente de hecho. En Gran Bretaña no existe un procedimiento escrito para estos casos.

La oficina de Johnson dijo que el mandatario está consciente y que de momento no requiere ser conectado a un respirador, pero se encuentra en la unidad de terapia intensiva "para el caso que lo requiera". Su estado "ayer se agravó", reconoció la oficina del primer ministro. Todo indica que el premier presenta dificultades respiratorias. El líder conservador tiene 55 años. Johnson fue llevado al Hospital St. Thomas, de Londres la noche del domingo, 10 días después de que se le detectó el coronavirus, el pasado 27 de marzo.

"A lo largo de esta tarde, el estado del primer ministro empeoró y, siguiendo el consejo de su equipo médico, ha sido trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital", informó su oficina. Johnson le ha pedido al secretario (ministro) de Relaciones Exteriores Dominic Raab que lo suplante en su ausencia. Reino Unido ya ha registrado más de 5.000 fallecidos por Covid-19.

El portavoz del primer ministro, James Slack, había informado que el primer ministro "pasó una cómoda noche" y "seguía a cargo del gobierno". Esto fue dicho antes de que se supiera que Johnson debió entrar a terapia intensiva. Presenta tos y fiebre persistentes. Slack se negó a decir qué tipo de análisis o pruebas se estaban realizando al premier.

Gran Bretaña no tiene un plan formal de sucesión en caso de que el primer ministro quede incapacitado. Por esto, Johnson le pidió al Secretario de Relaciones Exteriores Dominic Raab que lo sustituya.

El diario Daily News afirma que Johnson fue visto por última vez con aspecto de estar exhausto y de mal semblante el viernes, cuando publicó un mensaje de video en Twitter revelando que todavía sufría de alta temperatura. Según el diario, Johnson habría recibido oxígeno posiblemente mediante una mascarilla Este procedimiento es menos drástico que el del respirador que requiere el entubamiento del paciente.

La reunión del gabinete on line prevista para hoy fue suspendida. Dominic Raab se encargó de presidir ayer la reunión del comité sobre la pandemia. Raab también dirigió la conferencia de prensa diaria.

La forma en que Johnsn había confrontado la pandemia en un primer momento, buscando el contagio masivo de la población para lograr una "inmunidad colectiva", fue muy criticada. Cuando ya era tarde, cambió de estrategia y empezó a tomar medidas para contener el avance del mal. De lo que no cabe duda es que el experimento del contagio masivo funcionó entre quienes lo predicaban. Además de Johnson, han resultado contagiados el ministro de Salud, el de Defensa y el de Escocia, así como el asesor médico del gobierno y el principal asesor del primer ministro. Incluso la novia de Johnson, Carrie Symonds, de 32 años, que está embarazada, resultó contagiada, aunque después de pasar una semana enferma, "está mejor," según ella misma ha contado.