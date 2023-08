Billetera Santa Fe: cuál será el futuro del plan de reintegros después de diciembre

El gobernador Omar Perotti presentó un proyecto para que ese programa quede incorporado con rango de ley y que no incluya las bebidas alcohólicas.

En declaraciones a LT8 , el mandatario santafesino remarcó que Billetera Santa Fe “es un programa que se llevó adelante desde la época más dura de la pandemia , cuando la actividad comercial venía muy baja, sin movimiento, y el poder adquisitivo de la gente no era el mejor. El programa sigue con sus particularidades y ahora se suma a 8 mil pesos el monto de reintegro. Es una herramienta que ha funcionado y que ayudó al bolsillo de los santafesinos y a los comercios”.

Omar Perotti (1).jpg El gobernador Omar Perotti destacó los beneficios de Billetera Santa Fe.

En ese sentido, señaló: “Quisiéramos que en algunos comercios no se incorporen bebidas alcohólicas. Eso solo podrían hacerlo algunos supermercados grandes. El resto de los negocios deberían adaptar sus equipos informáticos para poder separar los productos que no estén incluidos en Billetera. Eso no se puede hacer, requiere un tiempo para su implementación con todo el sector comercial”.

>> Leer más: Billetera Santa Fe: el gobierno provincial aumenta a $8 mil el límite de reintegro

“Eso es lo que vamos a plantear en la Legislatura. Nosotros queremos que Billetera continúe en vigencia. Lo pusimos en marcha y nos dijeron que era coyuntural. Nosotros prometimos que mientras estuviéramos en el gobierno, el programa iba a seguir y ahora queremos que sea por ley”, enfatizó el mandatario provincial.

Por último, recordó que “uno de los beneficios de Billetera Santa Fe es incorporar a muchos pequeños comercios de barrios, con el efecto adicional que tiene el blanqueo de ventas. Si el negocio no funciona en blanco, no puede utilizar la tarjeta. El programa tiene virtudes importantes que queremos mantener con un marco legal para mejorarlo”.