La Secretaria de Infraestructura Urbana de la Nación, Marina Klemensiewicz, en representación del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, junto a los concejales Ana Martínez y Roy López Molina, recorrieron el avance de las obras de infraestructura pública que, junto a la Municipalidad, se están llevando adelante en Villa Moreno y Villa Itatí, para las que se destinaron más de 200 millones de pesos a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y que le permitirán una mejor calidad de vida a alrededor de 1. 500 familias.

Los trabajos de urbanización integral en estos sectores incluyen abastecimiento de agua potable, ampliaciones de redes de cloacas, sistemas de desagües pluviales, redes eléctricas y alumbrado público. Y también se realizaron mejoras en las redes viales y peatonales de la zona, y obras para el fortalecimiento comunitario.

"Es una intervención que viene sostenida en el tiempo, que venía realizando el municipio y desde el gobierno nacional reforzamos esa apuesta. Es un proceso muy grande de transformación en la zona. Eran dos villas más frágiles, y ahora son barrios con toda la infraestructura", comentó Klemensiewicz. Y remarcó: "Antes eran pasillos donde no se podía transitar, no entraba una ambulancia, salían todos inseguros, siempre con barro. Y ahora tienen calles asfaltadas con cordones cuneta, cloacas, agua, iluminación Led, y señales en todas las esquinas".

La funcionaria confió que "genera felicidad ver el orgullo que sienten estas familias a las que les cambió la vida. Sin dudas, este tipo de obras dignifican el espacio de hábitat. Por eso, hay que valorar el trabajo articulado con la ciudad, sostenido en el tiempo".

Profundizando sobre las transformaciones sociales, Klemensiewicz resaltó: "Cuando recorremos el país, lo que vemos son contrastes muy grandes. Vemos una enorme inequidad urbana, entre familias que tienen acceso a la mejor infraestructura, y otras que no tienen ningún tipo de acceso. La única grieta real que existe es esa. Las diferencias entre las familias que tienen la suerte de tener una vivienda, que les genera seguridad y mejor calidad de vida, y aquellas que todavía no acceden a esos derechos básicos y fundamentales".

En ese sentido, destacó "el trabajo articulado a través del tiempo, porque acá no se trata de sacar rédito electoral, sino de dejar una transformación que perdure. Entendiendo que se necesita una inversión sostenida en el tiempo para lograr que esta inequidad urbana en todo el país, no genere esta profunda diferenciación que existe".

La secretaria de Infraestructura Urbana de la Nación subrayó que "esto supera lo ideológico. Cuando se habla de grieta, parece que hablamos de ideología. Y en realidad esa grieta está muy alejada de las necesidades de cada familia argentina".

"Desde el que tiene un porvenir más cómodo, a aquel que la pelea todos los días. Hay gente que vive angustiada, y lo que necesita son dirigentes y gobiernos, de todos los niveles, trabajando en equipo para que le solucionen de manera más efectiva sus problemas", enfatizó.

"Todo el resto, queda para la gente que se dedica a hacer el negocio de opinar. Después de estar tres años recorriendo todo el país, llevando adelante más de 850 obras, vemos que las necesidades y las preocupaciones son las mismas", admitió.

Y remarcó: "No están pensando en quién van a votar, esa disputa es mediática y pasa por otro lado, muy alejado de la gente. Por eso este es el camino que hay que seguir y profundizar. Sea quien sea quien gobierne la nación, la provincia, o la ciudad".

Políticas de Estado

La funcionaria valoró esta intervención en Rosario. "Hubo un trabajo en equipo, articulado, transversal, donde se priorizaron las necesidades de la gente, y se sostuvieron en el tiempo", ponderó. "En este terreno debe haber políticas de Estado, y no de gobierno. Y me parece que es el modelo de obra pública que se viene en el país para los próximos 20 años. Empezando y terminando las obras, rindiendo cuentas, que no sean sinónimo de corrupción".

"Porque el gobierno nacional no puede financiar todas las obras, tampoco las provincias pueden cubrir las necesidades de todos los municipios. Tiene que ser un trabajo integral, con apoyo, donde cada uno pone lo que puede", sostuvo la secretaria.

Klemensiewicz destacó además que "la inversión total de la Secretaría de Infraestructura Urbana a lo largo de la provincia asciende actualmente a 1.978 millones de pesos, que constituyen un total de 29 áreas de intervención, de las cuales 11 ya están finalizadas, y en su conjunto, alcanzarán a más de 23 mil familias".

"Hubo una relación de mucho respeto con Rosario"

La funcionaria nacional también se animó a analizar el vínculo con la ciudad a lo largo de estos tres años. "La relación con Rosario es muy buena. Con la intendenta Mónica Fein, en estos tres años, hemos construido un vínculo personal de mucho respeto, con una mirada muy mancomunada de las necesidades. La respeto mucho porque es mujer, porque gobierna un municipio muy importante de la Argentina. Y además, en el caso de Rosario y la provincia de Santa Fe, vienen exhibiendo una trayectoria relacionada a los abordajes sobre el hábitat", apuntó Klemensiewicz.

"Desde el gobierno nacional, cuando lanzamos el Plan Nacional de Hábitat y planteamos políticas de Estado, siempre entendimos que la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe iban a ser socios estratégicos en esto de poner por delante este desafío. Y ahora siento que lo hemos logrado", confió la secretaria de Infraestructura Urbana.

Y agregó: "Hay más de 800 municipios en todo el país, que son protagonistas, como Mónica Fein, de las transfromaciones que se necesitan. Y con Rosario hubo un vínculo de mucho respeto, de mucho trabajo, y de confianza. Cuando Mónica estaba preocupada por algunas cuestiones presupuestarias, me llamaba y analizábamos juntos cada tema. Siento que siempre tiró para el mismo lado".

Y se encargó de subrayar: "Eso es lo que todos los rosarinos, santafesinos, y también los argentinos estamos necesitando. Tener dirigentes que empujan todos para el mismo lado, y que ponen por delante los intereses de la gente".