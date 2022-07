"Avance continuo": el año que viene no habría repitencia en la secundaria

"Lo vamos a explicar cómo lo dicen los chicos: «No vuelvo a hacer inglés porque no aprobé matemáticas». En realidad, lo que tengo aprobado, lo tengo aprobado; lo que vuelvo a hacer —con distintos dispositivos— es precisamente donde tuve dificultades", indicó Cantero para ejemplificar cómo será el nuevo sistema de la escuela secundaria , más parecido en ese sentido a la educación universitaria.

La ministra indicó que "volver a hacer lo que uno ya había aprobado existe solo en la secundaria. No existe más en nuestra primaria, no existe en el nivel superior. Y por lo tanto vamos hacia un modelo muy parecido a lo que van a cursar cuando terminen la escuela secundaria".

En el marco de las jornadas de trabajo del gabinete educativo provincial que realizó conjuntamente con funcionarios y funcionarias de la cartera de Educación de la Nación, Cantero presentó datos estadísticos sobre la nueva secundaria de "avance continuo".

“La evaluación de las políticas implementadas desde el 2020 nos muestran una mejora sustantiva en todos los indicadores educativos santafesinos, por lo tanto esto indica que el camino que tomamos era un camino acertado y eso es precisamente lo que motiva que a partir de ahora sigamos profundizando esas líneas en un modelo pedagógico que va a definir la trayectoria escolar obligatoria como una trayectoria única que se transita en tres escuelas: el nivel inicial, la escuela primaria y la escuela secundaria”, remarcó.

2022-07-25 cantero.jpg

Dijo que “el informe de la Universidad de Belgrano está mostrando la evaluación del período anterior. Por eso apelo a una correcta lectura, porque la tasa de graduación que se manifiesta en el informe es la tasa de graduación a tiempo, es decir, cuáles son los estudiantes que se gradúan sin repetir. Y en este caso Santa Fe tenía, durante los diez últimos años anteriores a nuestra gestión, tasas altas de repitencia en la secundaria que indican sobreedad y demora en la posibilidad de graduarse en tiempo y forma”.

Sobre el nuevo sistema, aseveró: “El avance continuo es poder seguir con el grupo de pares mientras se cursa el año, muy parecido a lo que se hace en la universidad o en los institutos terciarios".

"Vamos a proyectar cómo cerramos el ciclo 2022 y cómo se inicia el 2023, ya con el nuevo formato normalizado porque también va a requerir modificaciones normativas”, subrayó.

Y concluyó: "La repitencia misma, en el mundo entero, ha demostrado que no mejora ningún aprendizaje, mientras que el desafío a seguir avanzando, a construir recorridos donde también la voluntad y el esfuerzo de los alumnos se juega en la posibilidad de fortalecer el tiempo de mantenimiento del vínculo pedagógico con la escuela, da mejores perspectivas de aprendizaje. No es un formato ni de promoción automática ni de no repitencia, es un formato de avance continuo que le da herramientas a los alumnos y a las escuelas para que las chicas y los chicos puedan construir recorridos continuos y completos”.