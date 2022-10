Atención reducida por conflicto en el Hospital Gamen de Villa Gobernador Gálvez

“Tomamos eso como una respuesta. El problema es que hace más de un mes que estamos con una medida de protesta de quite de colaboración que se ha agudizado día a día. Hoy hay un paro médico y quite de colaboración por 24 horas hasta que se destrabe el conflicto. Tenemos trabajadores en cola de contratación y no saben cuándo van a cobrar o quién les va a pagar”, subrayó la delegada de ATE.

Salvatierra agregó que el Hospital Gamen “posee una administración Samco (Servicio de asistencia a la comunidad) que, según los funcionarios, no tiene dinero. Lamentablemente perjudicamos a la población, pero parece ser que las autoridades están ausentes desde todo punto de vista y este problema no les interesa”.

“En el hospital Gamen hay atención mínima. En medio de este problema hay campañas de vacunación y de mamografías, que se siguen sosteniendo con personal de planta y precarizado. No queremos dejar de atender, pero nos llevan a eso. Todos los días hacemos asambleas para resolver qué hacemos”, agregó.

“Nosotros pensábamos que hoy nos iban a atender para ver cómo resolvíamos este conflicto, que es político y económico. No tiene otro nombre. Fuimos a la intendencia y al Concejo de Villa Gobernador Gálvez. Fuimos al Ministerio, le hemos cartas a la ministra, pero nadie nos respondió. No queremos molestar a nadie, sólo necesitamos que nos den una respuesta”, expresó Salvatierra, quien agregó: “Este conflicto se puede agudizar, pero está en los funcionarios la decisión de destrabar este problema”.