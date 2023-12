Astore y los destrozos en el Rosedal: "Esto no es culpa del fútbol ni de la organización"

El presidente de Newell's, Ignacio Astore, aseguró que el club y la Liga Profesional de Fútbol (LPF) son ajenos a los destrozos perpetrados en la Fuente de los Españoles ( el Rosedal) por una de las parcialidades tras el partido entre Colón y Gimnasia, pese a que garantizó que la organización del torneo se comprometieron a hacerse cargo de los gastos. No obstante, reflexionó como rosarino que este tipo de desmanes escapan al fútbol y tienen que ver con la crisis que atraviesa la sociedad. "Esto no es culpa del fútbol y por supuesto que no se puede destruir la ciudad de esta manera, pero los destrozos escapan a Newell's y a la organización del evento", afirmó.