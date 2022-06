Los docentes de la UNR analizan  hacer un paro el martes y miércoles de la próxima semana

Lo cierto es que el pasado 24 de mayo, las autoridades del gobierno nacional convocaron a las asociaciones gremiales para llevar a cabo una instancia de monitoreo en la cual esperaban que la cartera de Educación nacional reabra la paritaria, situación que hasta el momento no ocurrió. "No hubo ninguna oferta, se pasó a cuarto intermedio para esta semana pero de hasta el momento no hubo llamado alguno tal como lo habían prometido", le contó a La Capital la flamante secretaria general de la Coad, Beatriz Introcaso.

Es por ese motivo que durante este jueves y mañana viernes los y las docentes votarán por la moción de un paro de 48 para este martes 7 y miércoles 8 de junio. "La intención es coordinar con las y los docentes universitarias del país, a propósito del paro decretado por Conadu Histórica para esos días y varias asociaciones nucleadas en Conadu. Además, queremos realizar clases públicas que nos permitan encontrarnos con nuestros/as alumnos/as y el movimiento estudiantil, con quienes compartimos la defensa de la educación pública, y el resto de la comunidad", precisó Introcaso.

En ese sentido, argumentó: "La situación que estamos atravesando es crítica, nuestros salarios se están depreciando día a día. Tenemos un acuerdo salarial firmado en marzo pasado de un 41% anual dividido en cuotas, de las cuales solo cobramos 13% en marzo y todo y todas sabemos que las proyecciones para este año no bajan del 65% y en lo que va del año ya se acumuló alrededor de un 30%, con lo cual ese primer tramo quedó absolutamente desactualizado".

En rigor, los docentes firmaron un acuerdo paritario de 41% dividido en cuatro tramos: 13% en marzo (se cobró en abril), 12% en junio, 6% en agosto y 10% en septiembre. "A esto hay que sumarle que nuestro salario viene en picada respecto a otros años anteriores, sobre todo en el gobierno macrista y en el inicio de este gobierno, que no reconoció la cláusula gatillo firmada en la gestión anterior", recordó.

En ese sentido, razonó: "No deberíamos estar discutiendo porcentajes sino salarios mínimos que nos permitan vivir dignamente como el resto de los y las trabajadoras, a lo que hay que sumarle que una vez que transcurrió el mes y debemos hacer las compras, seguimos perdiendo nuestro salario producto de la alta inflación".

En la anterior asamblea, un 95% de los y las docentes que participaron de la votación se erigieron por la moción del paro de 48 horas. Y según adelantaron, la resolución de esta nueva reunión gremial iría en esa misma sintonía.