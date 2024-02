Arranca el paro municipal de 48 horas en Rosario: fuertes negociaciones para destrabarlo

El viernes pasado, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario anunció un paro para este 14 y 15 de febrero en reclamo de mejoras salariales, y sobre todo en rechazo al 14 por ciento de aumento para equiparar la paritaria 2023, algo que el gremio no acepta. Pero el mismo viernes por la tarde, el Ministerio de Trabajo de la provincia dispuso una conciliación obligatoria . Lo hizo a través de la resolución 61/24, que convocó a una audiencia entre las partes este miércoles, a las 8.30, en Ovidio Lagos 599. La resolución ministerial lleva la firma de Iván Ludueña, director de la Regional Rosario del ministerio.

Desde el gremio, sin embargo, advirtieron que no recibieron dicha comunicación y ratificaron el paro. Todo parecía supeditado a las novedades que pudieran surgir este martes de una reunión entre Antonio Ratner, titular del gremio, y el intendente Pablo Javkin. Después de una jornada entera de teléfonos apagados, finalmente las partes no llegaron a un acuerdo y reconocieron que este miércoles arranca con medida de fuerza. La intención del municipio es llegar a un acuerdo y lograr que el paro se levante, pero no brindó información sobre cuál es la contraoferta para alcanzar ese cometido.