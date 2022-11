Anticipan que el kilo de pan en Rosario costará alrededor de $380

Si bien aún no está el resultado final del estudio de costos, aseguran que no superará los 380 pesos. "No era lo esperado. Siempre nos hemos puesto como objetivo no superar el aumento paritario que reciben nuestros trabajadores y la gente en general, como para acompañar la inflación y no quedar desfasados con los ingresos de nuestros clientes", agregó.

También subrayó que en lo que va del año el pan aumentó entre un 60 y un 70% y agregó que estos porcentajes "se han trasladado a la góndola pero mucho menos que la inflación general". "Ya ese número está por debajo de nuestros cosos y se achica nuestra rentabilidad", señaló.

Según detalló, la harina, aún subsidiada, subió un 160%, insumos como la grasa, la margarina y el azúcar oscilan entre el 150% y el 200% de aumento en lo que va del año.

Por último, con diciembre a la vuelta de la esquina, habló del precio de los tradicionales pan dulces. "Calculamos que un pan dulce, el más caro con frutos secos, estará alrededor de 2500 y 3000 el kilo. Con frutas abrillantadas o pasas de uva los costos serán menores", concluyó.