Ante las denuncias de carencias en los centros de salud, piden informes a la provincia

Peralta aseguró que había recorrido varios centros de salud provinciales y había comprobado que uno estaba cerrado, otro en estado de derrumbe desde hacía un tiempo, a otro le faltan insumos básicos, en otro el personal decía que no podía respetar los horarios por falta de personal, en otro más se había perdido vacunas por falta de heladeras. Y todo eso sobrecargaba la labor de los centros de salud municipales.

Y para peor, reveló días después a La Capital que tras su denuncia en los medios al centro al que faltaba una heladera (el 7 de Septiembre, de Estrada al 8000) le "mandaron un freezer para carne que no entra en el laboratorio y está en la sala de espera" Y agregó: "No pueden vacunar porque no entra entra en la sala de enfermería. Es horizontal. Lo que necesitan allí es una heladera vertical con motor reforzador para recuperar rápidamente la temperatura con un vidrio al frente" .