Ante el avance de Milei, cardiólogos del Vilela defienden el Plan Nacional de Cardiopatías

"No es lo mismo sentarse frente a una familia con un bebé con una cardiopatía congénita que implica riesgo de vida y poder decirle que existe un plan nacional que le permitirá acceder a un tratamiento, que no tener respuestas, como me sucedió muchas veces. No podemos volver atrás y no es una cuestión partidaria, sino de política sanitaria. Pensar en perder estas políticas cuando vimos las diferencias, es un crimen", señala María Teresa Bonini, integrante desde su inicio en 1998 del Servicio de Cardiología Clínica y Hemodinamia del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, y quien conoce el antes y el después del Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas.