Alquileres: el Consejo Asesor de la Vivienda ratificó la "plena vigencia" de la ley nacional

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8 , Salinas remarcó que los inquilinos deben saber “la ley de alquileres está en plena vigencia. Eso es así. Lo que se conoció la semana pasada no dejó de ser un trascendido periodístico. Todas las mañanas recibíamos el Boletín Oficial y por ahora esto no pasó de notas en los grandes medios que después se replicaron en otros lugares”.

alquilere11.jpg En los últimos 12 meses, alquilar un monoambiente en Rosario se encareció un 131,5% en promedio, según Ceso.

“La ley de alquileres está en plena vigencia, y la reunión de ayer fue para reforzar eso. Ayer participaron el senador departamental de Rosario, la presidenta de la comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados y también un número importante de concejales. La idea es que el jueves, tanto el Concejo como la Legislatura expresen su preocupación por esto y la plena vigencia de la ley para que la situación de los alquileres tenga un marco normativo”, subrayó.

Asimismo, señaló que “la ausencia de un marco legal o la incertidumbre sobre esta cuestión puede agravar la situación de incumplimiento de una ley que hoy está vigente. Cuando nos enteramos de situaciones de abusos, lo primero que hacemos es intimar a la inmobiliaria, remarcando que la ley está vigente y que hasta ahora no se prevé ningún cambio. Eso lo hemos hablado con diputados nacionales para saber si alguna propuesta alternativa en danza. El año pasado se discutieron modificaciones a la ley, pero todo quedó en la nada”.

“Lo que está en dudas es si con un decreto de necesidad y urgencia, alcanza para derogar o modificar una ley tan discutida, aprobada por unanimidad y que todavía no cumplió un ciclo. También es importante decir que los primeros contratos con esta ley se firmaron en julio de 2020. Todavía no se cumplió un ciclo de contrato completo y ya se está diciendo que se va a derogar o suspender, eso me parece irresponsable”, concluyó Salinas.