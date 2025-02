Alerta amarilla en Rosario: el calor canceló la tregua de febrero y llega el fin de semana

Después de varios días muy agradables, este jueves empezó a regir una nueva alerta amarilla y no por tormentas. El calor vuelve a pisar fuerte: el último fin de semana de febrero se perfila como el prólogo del mal tiempo en Rosario , ya que también hay chances de lluvia desde el domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia sobre altas temperaturas en todo el sur santafesino . De acuerdo al pronóstico, la ciudad se asoma a una nueva seguidilla de jornadas sofocantes y tormentas que no traerán alivio alguno en lo que respecta a la marca del termómetro.

Rosario amaneció con más de 22 grados y viento norte , coordenadas que representan un giro significativo en comparación con el inicio de la semana. Esta tendencia se mantendrá al menos hasta el martes y el calor no planea ceder un centímetro en el camino.

El alerta amarilla se extiende a los departamentos San Lorenzo, Constitución e Iriondo. De esta manera, buena parte del sur provincial se convierte en una zona donde conviene tomar algunas precauciones para evitar problemas de salud ligados al calor.

Por otra parte, el pronóstico incluye baja probabilidad de tormentas aisladas desde la tarde del domingo. El martes a la mañana es posible que se produzca algún chaparrón, pero recién el miércoles se espera que la temperatura vuelva a descender.

La situación que anticipa el SMN no es inédita en esta temporada de verano. De hecho, Rosario igualó el récord de temperatura máxima de febrero hace poco más de una semana. En esta ocasión no se prevén cifras tan altas, pero las condiciones meteorológicas no dejan de ser incómodas.

¿Cómo evitar un golpe de calor?

El alerta amarilla apunta a proteger a grupos de riesgo ante el calor. En esa categoría se inscriben niños, niñas, personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas. A nivel general, la Municipalidad de Rosario recomienda las siguientes medidas de prevención para adolescentes y adultos:

No tomar bebidas con alcohol, ya que aumentan la temperatura corporal y las pérdidas de líquido.

Consumir más líquido sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

Evitar esfuerzos físicos o actividades deportivas.

Sentarse y descansar en caso de mareo o fatiga.

Evitar comidas abundantes. Consumir verduras y frutas.

Para personas mayores: descansar en lugares frescos y ventilados, desabrigarlas y ofrecerles líquido aunque no sientan sed.

Los síntomas de un golpe de calor incluyen dolor de cabeza palpitante, náuseas, confusión, pérdida de conciencia, respiración y pulso rápido y fuerte, piel enrojecida, caliente y seca. Si alguien no cuenta con un servicio de emergencia privada, puede llamar al 107 para recibir asistencia o hacer una consulta en centros de salud pública cercanos.