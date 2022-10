Alejandro Okif: dibujó en Sex Humor y vuelve a Rosario con obras sobre la fe

"Peine/cardenales bajo el chaparrón/aves raras de un pasado por agua/otra vez al brylcreem", oyó en "Nene de antes" y se puso a dibujar. ¿Pájaros? No, personajes eclesiales. Y allí surgió una mezcla de bestiario con ministros de la fe y ojos omnipresentes que "todo lo controlan".

¿Qué hará el público ante estas obras? ¿Se persignarán o le gritarán "¡hereje!"? El admite que no tiene idea, pero espera que quienes vayan estén preparados a preguntarse como él, cómo se compone la propia fe y quiénes la habitan. Todo un desafío para quién dibujó en Humor, Sexhumor, Fierro y Billiken y ahora pinta y desafía las creencias. Pero antes de eso cuenta en esta nota su conversión, de O'Keeffe a Okif.

OKIF9.jpg

—Naciste y te criaste en barrio Parque, ¿sos hincha del rojinegro?

No, soy de Central y eso que viví ahí hasta los 20 y pico. Y a la distancia uno se vuelve emotivo con estas cosas, realmente. Miro los partidos y los comento con Adrián Abonizio y sufrimos a dúo. Estudié en la UNR, viví en pareja cerca de la Terminal y trabajé en el diario Rosario, cuando me quedé sin trabajo como muchos me fui a Buenos Aires y un amigo, Juan Sasturain me dijo: "Quedate a trabajar acá y me armó una reunión con (Andrés) Cascioli". No lo podía creer, era muy joven y de golpe me vi trabajando en un tablero con todos los dibujantes que admiraba, en la revista Humor. Era alegría y un compromiso muy grande. El primer dibujo para la revista Péndulo lo repetí catorce veces, yo pensé que me iban a estar mirando todos, pero no, eran tipos de carne y hueso y me dediqué a aprender; no había celulares ni Twitter, era básicamente un lugar para hablar de dibujo y dibujar. Tenía acceso a mucha información y muchos dibujantes argentinos que habían triunfado en el exterior pasaban por allí: (Guillermo) Mordillo, (Oscar) Grillo, José Muñoz.

—Había mujeres como Maitena también, ¿aunque serían pocas, no?

Maitena apareció en la editorial cuando yo ya estaba. También María Alcobre y Petisuí. Eran pocas, pero muy buenas y venían con el empuje de la francesa (Claire) Bretécher. Se ganaron el lugar con talento y laburo y la valoración de ese trabajo de un tipo como el Tano Cascioli.

—Pero antes de esa escuela estuvo la de tu papá (Roberto "Baby" O'Keefe, jefe de arte en el diario Democracia). ¿El te enseñó a dibujar?

El me incentivó, era natural para mí verlo dibujar, leer revistas y libros de gráfica, porque mi viejo siempre trabajó en eso. Recuerdo mi infancia en la vereda con la pelota, en el club Provincial o como parte de los juegos estaba el pasar la tarde en el estudio de mi papá, un mundo mágico de libros, lápices y hojas, en Córdoba entre Entre Ríos y Corrientes, donde jugaba con total libertad y hasta podía bajar a tomarme un candy de Panambí y ver la vidriera de juguetería Gulliver. Mi papá trabajaba en la Galería Melipal donde mataron a (Andrés) Bello. Recuerdo que desde la ventana de ese lugar vi las revueltas y corridas por el Rosariazo.

—¿Qué dibujantes te gustaban en esa época en que dibujar era un juego?

Prat me volaba la cabeza y de grande tuve la suerte de conocerlo. También admiraba a Milton Caniff y Alberto Salinas. Recuerdo haber leído mucho Hora Cero y Satiricón, que luego terminó en Humor. Sí, dibujar era un juego, después fui descubriendo que era una herramienta de comunicación, más para mí que soy un hombre de pocas palabras, me cuesta más ponerles palabras a determinados hechos que explicar con un dibujo.

—¿Y así te explicaste la fe que se pone en juego en esta muestra?

Lo que más se conoce es mi trabajo como ilustrador gráfico en libros y revistas, pero nunca dejé de pintar o dibujar otras cosas: para mí el dibujo y la pintura son comunicación. Y no soy dos personas distintas, una en los libros para chicos y otra en las obras como la de esta muestra, digo cosas distintas con el mismo lenguaje. "La administración de la fe" apareció como chiste, empecé a trabajar con música, y escuché esa poesía hermética de "Nene de antes" y me imaginé a los cardenales mezclados con aves y se me fue la vista a la ornamentación de la vestimenta, esos arabescos rococó, y la religión fue una excusa, pensé en la fe, en la gente que administra algo tan íntimo, que te está diciendo todo el tiempo "ojo que te veo" y te llenan de una culpa que te hace perder un montón de cosas.

Divididos - Nene De Antes (Videoclip)

—Bueno, en el Medioevo la mirada venía de la Iglesia, ahora de las tecnologías.

Sí, son muchos los ojos que nos siguen mirando, desde las aplicaciones, los algoritmos, las cámaras. Sirve la misma pregunta, ¿quién administra ahora nuestra fe? Y ojo que yo creo, creo en el hombre, en las personas; creo que son buenas por naturaleza y que hay que seguir desarrollando esa cualidad, sin perder el ojo crítico.

OKIF2

—¿Cómo Okif pasó de las revistas de humor sexual y político a ilustrar cuentos para infancias?

A la literatura infantil entré de casualidad, en un momento tenía un proyecto de imágenes y lo presenté a Billiken, hice tapas y a partir de allí me conecté con la literatura infantil, sin pensarlo. A mí este espacio me da la posibilidad de volver a jugar y sentirme chico. Trabajo preferiblemente con libros infantiles, con humor: ya a esta altura del partido me acomodo a escritores con los que me siento más cómodo trabajando y disfruto jugar.

— Tuviste la dicha de trabajar con dos grandes, el dibujante Carlos Trillo y su pareja, la escritora para infancias Ema Wolf.

Sí, con ambos. Trabajar y jugar con Ema, con Laura Devetach, con Gustavo Roldán, Ricardo Mariño, Oche Califa, Elsa Borneman fue mover el disco rígido de la cabeza, con todos sus olores e imágenes, y volver a la infancia y a escribir con ellos. Sí, escribir, porque siempre me preguntan, como ilustrador, a qué escritor prefiero y yo digo que el dibujante también es autor, aunque no cobre derechos como los autores y decir esto es lo menos que puedo hacer por los que vienen atrás. Las editoriales se han encargado de que no sea así o dejarlo pasar. Mirá, en una oportunidad dibujé un sueño recurrente: el patio de mi abuela materna, en su casa chorizo, con galerías, fuentón de zinc y macetones con flores. Un lugar donde siempre se oía tangos por radio. Le di los dibujos a Oche Califa y me devolvió una historia que superó la que tenía en la cabeza, un resultado diez mil veces mejor. Se llamó "El bandoneón mágico" (Sudamericana) y allí aprendí que vale la pena jugar juntos.