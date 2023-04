Ahora se podrá leer la ciudad desde una librería de escritores y editores rosarinos

En la inauguración de la librería desarrollará el título: "Algo así como lo que fue leer poesía antes y después de la dictadura”. Casas precisó que no brindará una disertación, conferencia ni clase, "solo será un intercambio con la gente" y en ese tono dialogó con La Capital como en un pequeño adelanto de lo que será.

-Dijiste en una nota que "nuestra vida está construida a través del terror" y eso es "lo que hace movernos y contra lo que hay que trabajar", ¿por qué?

-"Terror" es una palabra más grande, pero creo que lo que más hace mover a las personas es el miedo, te hace ser un esclavo, perdés potencia y eso es lo que quiere el poder para hacer lo que quiere con vos, que caigas en las pasiones tristes como dice Spinoza.

-¿De alguna manera hablás del miedo a la muerte?

-No, no tengo miedo a la muerte, no es un pensamiento recurrente y mi mortalidad es algo que acepté. Hablo del terror que a traviesa a toda la vida cotidiana; el miedo está relacionado a que le pase algo a mis seres queridos, a mis amigos, a lo que no puedo controlar y uno sabe que lo que no se puede controlar hay que trabajar para abandonarlo o te volvés loco.

-En la pandemia pandemia cuidaste a tu papá quien finalmente murió y entre tanto y creaste el intercambio de poemas por Whats App. ¿Escribir fue una forma de exorcizar lo que se viviste y vivimos todos esos dos años?

-Cuando sucedió lo de mi papá, una persona de 90 años que estaba declinando y no por Covid sino porque era una persona mortal como yo, acepté que debía rendirme. Con mi otro hermano Juan lo cuidábamos durante todo el día, mientras la ciudad estaba vacía, se escuchaban las ambulancias y no veía a mis hijos que estaban con su mamá en el campo. Tenía dos grupos de Whatsapps de personas en diferentes lugares que no podía ver por la pandemia y yo iba escribiendo pequeños apuntes y poemas mientras cambiaba, bañaba y le daba de comer a mi papá y un día llegué a mi casa agotadísimo y me rendí. Pero no solo físicamente, sino simbólicamente. Agarré una remera blanca, la clavé en una escoba y la puse en el balcón: y me rendí, eso me hizo re bien. Dormí profundamente y al otro día estuve primero en la fila para cuidar a mi viejo. La idea de poder rendirte es potente, rendirse es algo liberador.

-¿Te preguntaste por qué se inaugura en Rosario una librería municipal, para escritores, escritoras y editoriales de la ciudad y te invitan a disertar a vos, un porteñísimo hombre de Boedo?

-La verdad que no. Siempre pensé que Rosario y toda esa zona de Santa Fe es una especie de Dublín argentina. Hay narradores y poetas mujeres y varones extraordinarios. El epicentro de esa zona hídrica del Litoral produce escritores extraordinarios que tuvieron una influencia central en mí cuando empecé a escribir y es cierto, soy del barrio de Boedo, pero llega un momento en tu vida que sos un nómade, no sos de ningún lugar, tal vez por eso me tuvieron en cuenta.

Fabian casas.jpg

Casas adelanta que su diálogo con el público será "Algo así como lo que fue leer poesía antes y después de la dictadura"

¿Será "algo así"?

"Príncipes violentos de los setenta

¿Qué podemos hacer por ustedes?

No se convirtieron en políticos

ni se exiliaron, ni están

con dos enes en el pecho debajo de la

tierra...".

O "¿algo así?"

"¿Quién consigue expresar sus emociones

en una simple conversación?

¿Qué preguntas hacemos

para que nadie nos responda?

Lo cierto es que el taxista

equivocó el camino. Y es tarde...".

(2003, Oda, Ed. Libros de Tierra Firme)

Para develarlo habrá que ir este viernes a la nueva librería rosarina que de ahora en más convocará a escritores, artistas, editores, lectores y títulos del extenso catálogo de la Editorial Municipal y la producción de todas las editoriales locales y regionales.

