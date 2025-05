Aferrado a la esperanza: cómo es el día a día de Matías Bottoni y su familia

Tras un comienzo de tratamiento tumultuoso, la obra social del Arte de Curar se hizo cargo del tratamiento de Matías. Sin embargo, los Bottoni aún deben enfrentar los gastos de traslado, alojamiento y, a partir de la llegada al Fleni, comida para toda la familia. Es otro de los problemas que suman mientras su hijo se recupera. Todo sin poder trabajar, ya que ambos odontólogos suprimieron sus agendas y dejaron de lado sus actividades para dedicarse exclusivamente a su hijo. “No podría seguir nadando con mi hijo como está. Si vuelvo, volvemos juntos. Pero él me dijo que me iba a hacer mal no ir a la pileta. Es increíble lo fuerte que es”, reveló Luciano, el papá de Matías, a La Capital.