Advierten que el nuevo Código Procesal Penal Juvenil vulnera los derechos de los menores

Tras la aprobación en el Senado, la Cámara de Diputados de Santa Fe debatirá el nuevo Código Procesal Penal Juvenil, que apunta a regular el proceso penal para personas que al momento de la comisión del hecho calificado como delito tengan menos de 18 años de edad y que conforme la ley penal sustantiva, puedan ser imputadas y en su caso, responsables penalmente del mismo. La inminente aprobación encendió las alertas entre los trabajadores sociales de Rosario, que consideran que "no es una respuesta superadora para erradicar la violencia altamente lesiva".

Para el senador Lisandro Enrico, autor de la iniciativa, "la justicia de menores en Santa Fe no da para más". "El delito juvenil ha crecido de manera exponencial. Esta no es la ley perfecta, pero es la ley posible y eso no es menor. Es una herramienta para darle respuestas a una sociedad que pide justicia", argumentó la semana pasada en la Legislatura santafesina.