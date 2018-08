La agrupación Hijos Rosario presentó ayer una denuncia contra el ex juez federal local Guillermo Ernesto Tschopp por su "participación en graves crímenes de lesa humanidad". El organismo defensor de los derechos humanos ingresó la acusación en el Ministerio Público Fiscal de la Nación basada en los testimonios de decenas de víctimas del terrorismo de Estado, quienes plantearon la "complicidad" del ex magistrado al convalidar por acción u omisión casos de privación ilegal de la libertad y torturas en centros clandestinos de detención.

La denuncia, ingresada ante la sede local de la Unidad Especial de Lesa Humanidad del MPF, releva los casos de al menos 16 víctimas de la última dictadura, algunas de las cuales fueron además asesinadas y desaparecidas.

El escrito pone bajo la lupa la actuación de Tschopp, quien se desempeñó al frente del Juzgado Federal de Rosario Nº 2 durante la dictadura y hasta recuperada la democracia entre los años 1976 y 1984.

En diálogo con La Capital uno de los abogados que presentó la denuncia, Franco Porporato, explicó que la denuncia se hizo recién ahora "porque apareció evidencia muy valiosa encontrada en archivos provinciales que se revisaron con la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe".

Según el letrado, "muchas de las denuncias que ya existían contra el ex juez tuvieron respaldo documental al aparecer registros de recursos de hábeas corpus rechazados" por el acusado.

Porporato resaltó que la querella pretende que se investigue a Tschopp por su complicidad con los delitos de lesa humanidad cometidos en Rosario en la última dictadura. Y por omisión de justicia en los casos que le tocó intervenir.

El escrito de Hijos da cuenta de numerosos casos en los que el ex juez Tschopp recibía denuncias de personas secuestradas en centros clandestinos de detención o cárceles de la dictadura, incluso algunas embarazadas, que le manifestaban las torturas a las que eran sometidas para hacerles firmar declaraciones en su contra, que "luego el juez no sólo no investigaba sino que utilizaba para condenarlas".

En el escrito se mencionan casos impactantes, como el de un detenido-desaparecido que luego de haber sido torturado en el Servicio de Informaciones de Dorrego y San Lorenzo "a fines de 1976 es trasladado y alojado en la cárcel de Coronda", donde fue visitado por Tschopp.

Allí el detenido le relató "las torturas y los apremios ilegales sufridos en el Servicio de Informaciones, las condiciones de vida en la cárcel, la ilegalidad del Consejo de Guerra al que fue sometido por haberle hecho suscribir declaraciones bajo apremios, por no haber contado con una defensa, por haber firmado todas las actuaciones estando tabicado (vendado)".

De acuerdo a la denuncia, el magistrado le contestó al detenido: "¿Usted cree que lo que escribieron los militares con la mano yo voy a borrarlo con el codo?".

Además, Tschopp "le hizo saber (a la víctima) que las actas de estas declaraciones serían la base con la que lo juzgaría. La condena dictada por el Consejo de Guerra (realizado por los militares), de 8 años y 7 meses de prisión, fue aumentada por la Justicia Federal en 10 años de prisión".

Otro caso mencionado fue el de una embarazada de 8 meses, que estando privada de su libertad en el año 1977 interpuso recurso de amparo, que obra en el archivo de los Tribunales Federales, y en cuya primera foja contiene una carta en manuscrita de la mujer denunciando "las condiciones de detención inhumanas que sufría".

"Ese recurso tramitó ante el Juzgado Federal 2 de Rosario, a cargo de Tschopp, quien a pesar de lo narrado por la detenida no tomó medida alguna para hacer cesar esas condiciones ilegales de detención", agrega la denuncia.

Esa madre, que había estado privada ilegalmente de la libertad en la Alcaidía de la Jefatura de Policía de Rosario, y que fue sometida a un parto en la Maternidad Martin en la peor de las condiciones. "No estaba ante la justicia, estaba ante un cómplice de quienes me torturaron", relató.