Acuerdo político entre Monteverde y Massa para la pacificación y desarrollo de Rosario

El edil rosarino y ex candidato a Intendente de Rosario, Juan Monteverde, y el candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, hicieron un acuerdo político para la puesta en marcha de cinco políticas públicas que definieron como "estructurales y transformadoras" para llevar adelante desde un futuro gobierno nacional.

“Durante toda la campaña dije que le iba a presentar a quien quisiera ser presidente los cinco puntos principales que necesitamos en la ciudad para poder salir de la crisis y trazar un camino de futuro y que Rosario Sin Miedo no era un slogan de campaña sino una hoja de ruta”, explicó Monteverde sobre las razones del encuentro. Y agregó: “Voy a trabajar, desde el lugar que me toque, para hacerle la vida un poquito más fácil a los rosarinos. La gente no puede esperar cuatro años más para que se empiecen a resolver las cosas”.