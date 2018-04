Un rosarino y un mexicano se asociaron para abrir un restaurante que tiene como base la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. Se trata del restó bar "Tango Azteca" que el viernes inauguró en España 298.

Desde el arranque incluyeron a María Emilia "Mimi" Capriotti, una joven con síndrome de down que trabaja como moza. "Ella es nuestra primera guerrera en el mundo gastronómico que tiene fe y confía en nuestra empresa", contaron orgullosos Erwing Iturbe Orbe y Marcelo Sulichin los fundadores del emprendimiento.

Ambos diseñaron juntos este negocio basado en la inclusión y hasta sueñan con replicarlo en otras ciudades. "Buscamos demostrar que con un modelo diferente de incluir a la gente que está fuera del sistema formal, se puede montar un negocio rentable", contó Marcelo a La Capital.

La idea de trabajar con personas con discapacidad surgió por una situación familiar que reveló Erwing. "Tengo una hermana de 32 años con síndrome de down y veo que en la edad adulta es difícil incluir a los jóvenes con discapacidad intelectual, entonces como hermano decidí abrir un emprendimiento que tenga este modelo como base, que sea inclusivo, y que pueda ser ejemplo para los demás".

En ese sentido, contó que desde el arranque sumaron a María Emilia pero que de a poco van a incorporar más. "Vamos desarrollando habilidades y destrezas para que vayan funcionando mejor en la rama que estén asignados en el resto bar. Ahora contratamos a unos chicos para el servicio de catering, y también a Mimi que trabaja part time y lo hace a la par".

Marcelo, que era el profesor de Erwing en el Posgrado de Turismo de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) recordó los inicios cuando incursionaron en la capacitación para jóvenes con discapacidades. "Era docente de él, captamos onda y me preguntó si me animaba a dictar capacitaciones, así que me atreví, y terminamos haciendo tres cursos que salieron muy bien para quienes quisieran ser mozos o cocineros".

"De ahí surgió la necesidad de incluir a jóvenes en el ámbito laboral. Primero hicimos un programa de inclusión junto a la Asociación Gastronómica Hotelera (Ahegar) en muchos restaurantes de Rosario, pero no tuvo éxito, hubo problemas de comunicación, no funcionó", lamentó.

Sin embargo eso los incentivó a buscar otra vuelta al asunto y junto a un grupo de padres de Asociación Padres por la Igualdad Rosario (Applir) continuaron con las innovaciones. "Se decidió abrir un catering para que tuvieran salida laboral que anduvo muy bien", agregó.





Marcelo entonces reveló que fue Erwing el que siempre quiso instalar un restaurante en Rosario. "Nunca lo dejé por la crisis del país, le insistí que era económicamente inviable pero nunca abandonó ese objetivo. Fue hace dos años que retomamos el tema, le dije que la gastronomía estaba en crisis, entonces pudimos conseguir un fondo de comercio más barato. Así, si logramos dar un buen servicio y un precio accesible podemos mantener el equilibrio", razonó.

"Nuestra idea fundamental es incluir gente que esta fuera del circulo formal de trabajo, empezamos con este grupo que es el que conocemos pero buscamos demostrar que es un negocio rentable", argumentó sobre el restó en el que se sirven platos clásicos de la cocina argentina con un toque gastronómico de México para que no falten tacos, quesadillas, burritos y nachos.

Marcelo auguró que en junio el objetivo es contratar dos jóvenes más. "Uno para la mañana y otro para la tarde, los que están se tienen que adaptar, es importante la comunicación y tienen que trabajar lo mismo que cualquier empleado, buscamos la igualdad", dijo sin rodeos y en sintonía con un cartel que aparece en el restaurante: "Acá sabemos todos, porque todos somos iguales".