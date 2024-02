Abren una causa judicial contra el chofer de taxi ligado al robo de una rueda

En el video que se difundió por otras redes sociales se observa cómo un taxi se acerca y se pone muy cerca de una camioneta Ford Ranger estacionada presumiblemente en la zona céntrica. Luego, del vehículo de alquiler bajó un hombre, supuesto usuario, mientras el chofer aguarda frente al volante.

Embed IFRAGANTI !!!!!!!



Un pasajero de un taxi? Nooo un ladrón de ruedas de auxilio!!



Atención. @mpa_santafe @MinSegSF @MuniRosario se ve clarito el número de chapa !!!



Esperamos se tomen medidas! pic.twitter.com/wGuOoMc8Hs — VECINALES ROSARINAS UNIDAS (@VecinalesS) February 17, 2024

El falso pasajero baja unas herramientas del taxi y se pone a trabajar para desmontar la rueda de auxilio de la Ranger. Una vez que logra su objetivo, el ladrón guarda el neumático en la parte trasera del taxi y vuelve a subir al rodado para macharse. A partir de la difusión del caso, el municipio tomó cartas en el asunto y el sábado sancionó al titular de la licencia de taxi, a quien se le quitó la chapa.

En ese mismo momento, el responsable del auto comunicó a las autoridades municipales que se enteró de la situación el mismo viernes cuando se difundieron las imágenes de su auto y de su peón involucrados en un delito. El dueño del vehículo consignó que ese día despidió con justa causa al chófer, y ayer lunes las autoridades municipales presentaron una denuncia penal, trámite que derivó en el arresto del peón.

>> Leer más: Se bajó de un taxi, le sacó la rueda a una camioneta, se la llevó y siguió viaje

Voceros del MPA indicaron a La Capital que en este caso interviene la Unidad de Flagrancia y que el chofer de taxi "no cuenta con antecedentes penales y no se aportaron elementos concretos de su posible participación en un hecho de robo simple". Amplió: "En el video que se viralizó no es la persona que se ve robar la rueda. No está imputado. Solo formación de causa. No hay elementos concretos para llevarlo a audiencia. Sigue la investigación y queda a disposición de la misma". Por el momento nada se sabe del ladrón que se ve en el video.