La Municipalidad le sacó la licencia al taxista que usó el móvil para robar una cubierta

Una cámara de vigilancia registró cómo un peón de taxi partició del robo de una rueda de auxilio. El municpio le retiró la chapa, mas la persona que se ve en el video no fue identificada.

La Municipalidad de Rosario sancionó a un chofer de taxi que participó con su unidad del robo de una rueda de auxilio de una camioneta Ford Ranger gris, estacionada en pleno centro de Rosario. El hecho fue captado por una cámara de vigilancia, cuyos dueños todavía no fueron identificados. El taxista fue sancionado por las autoridades y se le retiró la chapa , mientras que este lunes a primera hora se realizaría la denuncia penal contra el peón, quien era acompañado por una segunda persona todavía desconocida.

Las secretarías de Movilidad y de Control y Convivencia entraron en conocimiento del hecho el viernes por la tarde y actuaron de oficio el sábado al mediodía, cuando el video ya estaba circulando por las redes sociales. Las autoridades identificaron el número de chapa y se comunicaron con el titular de la licencia, quien se acercó a brindar su testimonio.

El hombre estaba en conocimiento del delito desde el viernes por la tarde, momento en el que intimó al conductor y lo despidió con causa. Según la declaración brindada a las autoridades municipales, el chofer reconoció el delito y confesó que el pasajero le ofreció 10 mil pesos si lo acompañaba a cometer el robo.

Fuentes de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar) afirmaron a La Capital que no se sabe nada del ladrón que aparece en el video. El titular de la licencia no ha realizado hasta el cierre de esta edición la denuncia, razón por la cual no quiso hacer declaraciones.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FVecinalesS%2Fstatus%2F1758889404511252877&partner=&hide_thread=false IFRAGANTI !!!!!!!



Un pasajero de un taxi? Nooo un ladrón de ruedas de auxilio!!



Atención. @mpa_santafe @MinSegSF @MuniRosario se ve clarito el número de chapa !!!



Esperamos se tomen medidas! pic.twitter.com/wGuOoMc8Hs — VECINALES ROSARINAS UNIDAS (@VecinalesS) February 17, 2024

El secretario municipal de Control y Convivencia Diego Herrera sostuvo en diálogo con este diario que la sanción administrativa fue tomada en conjunto con la secretaría de Movilidad: “Según manifestó el titular, el chofer fue dado de baja y nosotros le retiraríamos la licencia profesional, pero esto seguramente requiera una intervención de la Justicia, ya que hay un delito penal. Así que seguiremos avanzando a partir de la investigación judicial”, dijo el secretario y destacó que "el vehículo ya no está en la calle".

La identificación del chofer del vehículo fue posible gracias al registro de prestadores del servicio de transporte, punto central de la discusión de los titulares de licencias y de los peones de taxis ante el desembarco de aplicaciones de movilidad como Cabify y Uber.

Por ahora, el municipio intenta comunicarse con los dueños de la cámara de seguridad con la cual fue registrado el ilícito, por lo que se desconoce el lugar y fecha exactos en los cuales ocurrió el robo. Fuentes de las secretarías actuantes consultadas por La Capital ubicaron el robo en la noche del miércoles o jueves. Las autoridades municipales determinarán este lunes por la mañana el avance para la realización de una denuncia formal de oficio por el delito de hurto contra esta persona.

Herrera confirmó que la decisión disciplinaria administrativa de la municipalidad fue la caución de la chapa de taxi y el retiro de la licencia al titular "de forma preventiva" hasta tanto la Justicia dictamine sobre el hecho. No obstante, el funcionario aclaró que de ser encontrado culpable el chofer, se le restituiría la chapa al titular y se le quitaría la licencia al peón, quien no podrá subir "nunca más a un servicio público de la ciudad de Rosario".