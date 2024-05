Abel Pintos plantó 50 árboles en la costa rosarina: "Rosario es una ciudad que amo profundamente"

“El proyecto es plantar un millón de árboles de aquí al 2030 en toda América Latina” , contó Pintos en declaraciones a la prensa mientras explicó el objetivo del proyecto: “Empezamos en nuestro campo en Mercedes y luego en otras ciudades. Me enorgullece y me pone muy contento que esto esté siendo una realidad. Lleva mucho trabajo, mucho tiempo y mucha paciencia. Vinimos a hacer tres conciertos y aprovechamos”.

abel gigante-23.jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El artista afirmó que “Rosario es una ciudad que amo profundamente. Me pone muy contento que la gente se sume porque plantar árboles tendría que ser parte de un programa social. Yo mismo estoy tomando conciencia respecto del medio ambiente y la sustentabilidad desde no hace mucho tiempo. No me enseñaron de chico a reciclar en casa ni la importancia de plantar un árbol”.