A 32 años de la inauguración del Parque España: registros fotográficos de su construcción

La referencia de que el Parque España atravesaría los siglos no era casual: el complejo que hoy es utilizado por miles de rosarinos fue construido para la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América y la ceremonia de inauguración contó con la hija de los reyes de España, la infanta Cristina , y por supuesto del entonces primer mandatario argentino, Carlos Menem.

La construcción del CCPE

Pasaron 12 años entre la adjudicación del proyecto ejecutivo y la inauguración de la obra. La construcción del Parque España demandó muchos esfuerzos y los trabajadores que levantaron los muros de este emblemático espacio merecen un lugar en la memoria rosarina.

Desempolvando un pasado olvidado, el usuario Carlos Castells publicó en un grupo de Facebook las fotografías que inmortalizaron a un grupo de trabajadores armando el complejo, ya bastante avanzado.

Sin embargo, asombran algunas diferencias con relación a la ribera del Paraná. Un viejo galpón delata la antigua historia portuaria de Rosario. Hoy ese espacio es ocupado por los playones que utilizan miles de jóvenes para entrenar y divertirse. Lo cierto es que a principio de la década del '90 la ciudad empezaba lentamente a a mirar hacia al río y en los años siguientes recuperaría espacios que en muchos casos estaban abandonados.

La edificación del complejo se hizo siguiendo cuidadosamente los planos. En una obra de esta magnitud era necesaria la absoluta disciplina a la hora de plasmar la construcción. Sin embargo, los percances a veces no pueden eludirse, sobre todo cuando se construye al lado del río Paraná. Su arquitecto, Horacio Quiroga, relató en una entrevista que a lo largo de toda la obra se cayeron tres muelles.

"La primera empresa que hizo la estructura de hormigón hizo el obrador en un sector de muelles y un día se vino al demonio todo, se desmoronó con silos de cemento, de piedra, todo al agua", comentaba Quiroga en La Gaceta Arquitectura.

Otra situación difícil de digerir sucedió poco antes de terminar la obra. En los últimos tramos de la construcción, un obrero perdió la vida. "Casi al finalizar la obra tuvimos una tremenda desgracia. Un joven operario murió al derrumbarse tierra floja en una zanja para cloaca. La zanja era de solo 1,60 metros de profundidad y aún hoy día se me hace difícil creer que murió asfixiado. Tengo para mí, y quizá me sirva de consuelo, que un paro cardíaco debe de haberlo matado ante el tremendo susto del derrumbe. La obra se cubrió, verdaderamente, de un manto de pena que duró varios días. La empresa asistió a la familia generosamente, pero aún es un mal recuerdo que cada tanto me entristece”, relataba Horacio Quiroga.

El día de su inauguración

La inauguración del CCPE fue un evento esperado en la ciudad. "Un balcón natural sobre el Paraná en pleno centro de la ciudad. Un rincón entrañable, además, un lugar de encuentro casi secreto de los rosarinos con su río. Un mirador natural privilegiado sobre un conjunto de históricas instalaciones del antiguo puerto. Es para vivirlo", relataba La Capital en noviembre de 1992.

Las expectativas eran altas. A la inauguración acudieron el presidente Carlos Menem y la hija de los reyes de España, la infanta Cristina. Sin embargo, aquel sábado 28 de noviembre llovió todo el día. El evento, decían los periodistas de este diario, perdió parte de su brillo por esta eventualidad climática.

Otro aspecto que se deja entrever si se mira con cuidado es la realidad política y económica de la época. "Durante su visita a Rosario, Menem logró eludir a jubilados, docentes y miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos que se concentraron frente a la Bolsa de Comercio, donde el presidente tenia previsto almorzar", señalaba La Capital. Los esquivó porque decidió no almorzar en el clásico edificio de Corrientes y Córdoba, donde lo esperaba la manifestación. La comida se realizó en el Rosario Golf Club.

Durante toda la jornada se remarcaron constantemente los vínculos entre España y Argentina. "España le obsequia esto a la Argentina en ocasión del V Centenario del Descubrimiento de América. Rosario ahora está más cerca de España", señaló la infanta Cristina en el discurso que dio ese día. Por su parte, Menem citó un poema de Jorge Luis Borges y dijo que España y Argentina "dejaron de ser madre e hijas para convertirse en naciones hermanas".

Además de los actos diurnos de inauguración, a la noche las escalinatas del Parque España vivieron su primer espectáculo. Danzas típicas argentinas y españolas, desfiles de la colectividad, fuegos artificiales y música en vivo fueron las actividades que coronaron aquel día.

El CCPE fue considerado la obra más importante realizada en la ciudad después del Monumento Nacional a la Bandera. Y no solo eso: fue la construcción más grande financiada por España fuera de su territorio nacional.