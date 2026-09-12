El karateca rosarino que sueña con Brisbane y ya tiene los anillos olímpicos en su pizarra
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El karateca rosarino que sueña con Brisbane y ya tiene los anillos olímpicos en su pizarra

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Juan Ignacio "Juani" Gallardo, campeón panamericano juvenil y embajador de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, visitó el Invencible Rosario en el ciclo de especiales de La Capital+

12 de septiembre 2026 · 22:33hs

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre, tienen en Rosario su principal epicentro. En ese contexto, La Capital+ inició un ciclo de especiales dedicados al evento, con entrevistas realizadas por la periodista Angie Shanahan a figuras del deporte local. El primero de esos capítulos tuvo como protagonista a Juan Ignacio "Juani" Gallardo, karateca rosarino de 20 años que combina una carrera en ascenso con el rol de embajador deportivo del certamen.

La entrevista se grabó en el flamante Invencible Rosario. El estadio multipropósito fue construido dentro del predio del Estadio Municipal Jorge Newbery, en Ovidio Lagos y Dante Alighieri. El recinto será uno de los escenarios de los Juegos Suramericanos y recibirá competencias de judo, karate y patinaje artístico. Se trata de un espacio multipropósito que cuenta con infraestructura deportiva, áreas de competencia y servicios destinados a atletas, jueces y público. Para Gallardo, recorrerlo por primera vez en cámara tuvo un peso simbólico particular.

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"Cuando yo entro a un estadio así como este, tan imponente, tan nuevo, tan bien hecho y con tantas ganas, la verdad que se me vienen imágenes que no sabía que íbamos a poder tener algo así en la ciudad", dijo el deportista. "Me ha tocado ir a competir a otros países y ver este tipo de infraestructura, y que ahora esté acá, que quede para los deportistas y para la ciudad, es una alegría enorme."

Un camino construido desde el Club Río Negro

Gallardo es una de las mayores promesas de Argentina en el karate, ya que viene de ganar la medalla de oro en la categoría de hasta 60 kg en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. El recorrido hasta esa presea empezó en Rosario: el karateca fue formado en el Club Social y Deportivo Río Negro. Allí comenzó a trazar una carrera que combina el kumite (combate) con una preparación mental rigurosa. Su padre, entrenador de la selección provincial de Santa Fe en kumite, fue su primer sensei y quien diseñó junto a él cada etapa de la clasificación.

En la entrevista, Gallardo repasó los hitos recientes: en su primera participación en la categoría mayor, logró el quinto puesto en el Panamericano de Monterrey 2025 y se clasificó al Campeonato del Mundo de mayores en Egipto, todo con 18 años. "Fue totalmente espontáneo, coincidió la preparación con la oportunidad porque la verdad estaba muy bien preparado", afirmó. Antes de eso, había conquistado la medalla de bronce en los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022. Sobre la medalla de oro de Asunción, la mostró ante la cámara: "Así te lo dan", dijo, con el estuche original en mano.

Consultado sobre el panorama continental del karate, Gallardo ubicó a Argentina entre los tres primeros de América del Sur. Destacó a Brasil como potencia (con Douglas Bros, máximo campeón mundial en la categoría menos de 60 kg) y señaló a Chile como el principal rival en estos Suramericanos: "Tiene muy buenos competidores, Valentina Toro, Rodrigo Rojas. Es emocionante verlos porque son unos competidores increíbles."

La delegación argentina y el ritual antes de pelear

Gallardo no competirá en estos Juegos: ya tiene asegurada la clasificación a los Panamericanos de Lima del año próximo. En su lugar, en la categoría hasta 60 kg estará Joaquín Molina. El rosarino enumeró además a los otros representantes argentinos: Gonzalo Navarro (hasta 67 kg), Julio y Yumid Petren (hasta 75 y 84 kg respectivamente) y Brandom de Tucumán (más de 84 kg). En mujeres, Yamila Benítez, Juliana Novak, Jazmín, Selena y Valentina. En kata, Luca Mpagnatello y Mariana Saldaño.

Sobre su preparación mental antes de cada combate, Gallardo describió un ritual que sus compañeros califican de "bastante raro": practica el Método de Ross, una técnica de respiración y visualización que define como "un yoga antiguo". Su instructor es Lucio Martínez, quien además ostenta la única medalla mundial del karate argentino en mayores (bronce en menos de 65 kg). "La noche anterior me pongo música, me relajo, relajo el cuerpo, visualizo lo que puede pasar mañana. A veces me ha funcionado mucho visualizar los peores escenarios que me pueden pasar en la vida", explicó. Para subir el nivel de activación escucha Duki, corridos mexicanos o música en inglés.

El objetivo a largo plazo está escrito, literalmente, en su habitación. "Tengo una pizarra en mi pieza con los anillos olímpicos y Brisbane 2032", reveló. El karate estuvo presente en Tokio 2020 como deporte opcional y quedó fuera de París 2024, pero Gallardo confía en que vuelva al programa olímpico en Australia. Mientras tanto, cada torneo es un paso hacia esa pizarra: "Me encantaría ese día redoblar esa apuesta y encontrar escenario mundial".

karate Gallardo Brisbane Juegos Suramericanos

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