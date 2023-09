Julio Iglesias, una leyenda de la música, cumple 80 años

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julio Iglesias (@julioiglesias)

Sus primeros pasos

Nació en Madrid en 1943, en el seno de una familia acomodada. Durante su juventud fue arquero del Juvenil B del Real Madrid, uno de los equipos filiales en categorías inferiores del club español.

Cuando aún tenía esperanzas de jugar profesionalmente al fútbol por sus cualidades técnicas, debido a que consiguió su sueño de defender el arco en el primer equipo del Real, alternaba con sus estudios de Derecho.

En el momento que se encontraba a solo una materia para acabar los estudios, en 1962, su carrera como futbolista profesional y sus estudios en Madrid terminaron con un dramático accidente. Recién en el año 2001 finalizó sus estudios en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid.

Julio Iglesias joven.jpg

Accidente

El 22 de septiembre de 1962, cuando celebraba junto a un grupo de amigos, el auto en el que viajaban impactó en la vía Majadahonda de Madrid. Fueron trasladados todos al hospital con distintas lesiones y, según el parte médico, Iglesias no tenía ninguna esperanza de volver a caminar.

Estuvo semi paralítico durante un año y medio, pero sus posibilidades de caminar dependían de una constante terapia y ejercicios. En este proceso, uno de los enfermeros del hospital le regaló una guitarra, como terapia para que ejercitara sus dedos y pasara el tiempo. Allí, descubriría un nuevo propósito, la música. Su salto a la fama se dio con la canción “La vida sigue igual”, tema con el que ganó el Festival de Benidorm en 1968.

Familia

Tiene ocho hijos producto de dos matrimonios. El primero de ellos con Isabel Preysler, con quien tuvo a Chábeli (1971), Julio (1973) y Enrique (1975), el también muy reconocido cantante. Años más tarde, se casó con Miranda Rijnsburger, una modelo neerlandesa que conoció en Leimuiden. La pareja tiene cinco hijos: Miguel Alejandro (1997), Rodrigo (1999), Victoria (2001), Cristina (2001) y Guillermo (2007).

En tanto, la polémica que lo rodea está vinculada a Javier Sánchez Santos, quien lleva tres décadas reclamando ser su hijo y continúa su batalla legal para ser reconocido.

En 2019, un juez de Valencia falló a favor de Sánchez Santos, y determinó que era hijo del artista a través de una prueba de un test genético que se hizo al rescatar de la basura una servilleta y una botella de plástico usadas por Julio Iglesias Jr. (la prueba arrojó como resultado un 99% de coincidencia). El cantante rechazó en reiteradas ocasiones someterse a pruebas de paternidad.

Sus mejores canciones

Durante los más de 50 años de carrera, Julio Iglesias registró varios hits que quedaron en la historia de la música española e internacional. Su primer gran tema que yo llevó a la fama fue "La vida sigue igual" de 1968.

Julio Iglesias - La Vida Sigue Igual - 1968

Su camino siguió y su crecimiento en la industria musical no paró. En su larga y exitosa trayectoria hay canciones como Gwendolyne (1969), Abrázame (1975), Hey (1980), De niña a mujer (1981), Me olvidé de vivir (1982), Baila Morena (1995) y La Carretera (1995), entre otras.

Julio Iglesias - Hey!

A su vez, como una figura musical de renombre en todo el mundo, Iglesias trabajó junto a históricos a nivel mundial. Algunos de sus duetos más destacados fueron: All of you junto a Diana Ross, Summer Wind con Frank Sinatra y My Love, interpretada con Stevie Wonder.