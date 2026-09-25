La Capital | Ovación | Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos, día 13: la final de fútbol masculino y la agenda completa de los rosarinos

El viernes 25 de septiembre se definen diversas disciplinas en todas las sedes, aunque Rosario concentra gran parte de la actividad deportiva

25 de septiembre 2026 · 08:44hs
Google Seguir a La Capital en Google
La selección argentina disputará la final por la medalla dorada a partir de las 15 en el Coloso ante Paraguay

Marcelo Bustamante / La Capital

La selección argentina disputará la final por la medalla dorada a partir de las 15 en el Coloso ante Paraguay

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 entran en su recta final con una jornada cargada de definiciones. Este viernes 25 de septiembre, penúltimo día de competencia, la delegación argentina tendrá representantes en finales y semifinales de distintas disciplinas.

La actividad comenzará por la mañana y se extenderá hasta la noche en las sedes de Rosario, Santa Fe, Paraná y Rafaela, con competencias individuales y por equipos.

Entre los principales atractivos del día estará la final de fútbol masculino, con Argentina frente a Paraguay desde las 15 en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's, y la final del voley masculino, con la selección nacional que se medirá ante Chile desde las 19. También habrá definiciones en atletismo, tenis, tiro con arco, polo acuático y squash.

La agenda de los rosarinos este viernes 25 de septiembre

Atletismo - CARD de Santa Fe

4 x 100 metros femenino - Final

  • 10:15: Guillermina Cossio.

4 x 400 metros femenino - Final

  • 19:30: Guillermina Cossio.

Fútbol - Estadio Marcelo Bielsa de Newell's

Partido por la medalla de oro

  • 15:00: Argentina vs. Paraguay.
  • Franco Domínguez Ávila.

>> Leer más: La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos

Polo acuático - Centro Acuático Provincial

Semifinal femenina - Partido 2

  • 15:00: Argentina vs. Colombia.
  • Carla Comba, Cora Masip, Maitena Romano y Nahir Stegmayer.

Semifinal masculina - Partido 2

  • 19:30: Argentina vs. Colombia.
  • Lautaro Camino, Esteban Corsi, Tomás Echenique, Tomás Galimberti, Ignacio Setti y Tomás Tilatti.

Squash - La Rural, Nave C

Semifinal masculina por equipos

  • 14:00: Robertino Pezzota.

Tenis - Hipódromo Óvalo

Individual masculino - Semifinal

  • No antes de las 11:30.
  • El rosarino Luciano Ambrogi vs. Lautaro Midón.

Dobles femenino - Final

  • No antes de las 14:30.
  • Luisina Giovannini y Jazmín Ortenzi vs. Jimar Gerald y Antonia Vergara (Chile).

Dobles mixto - Final

  • No antes de las 14:30.
  • Luciano Ambrogi y Luciana Moyano vs. Fernanda Labraña y Matías Soto (Chile).

Tiro con arco - Hipódromo Óvalo

Equipos mixto recurvo - Cuartos de final

  • 9:20: Argentina vs. Perú.
  • Alma Pueyo López.

Equipos mixto recurvo - Semifinal

  • 9:45: Alma Pueyo López.

Equipos mixto recurvo - Partido por el bronce

  • 11:05: Alma Pueyo López.

Equipos mixto recurvo - Partido por el oro

  • 11:27: Alma Pueyo López.

Recurvo individual femenino - Medalla de bronce

  • 15:00: Alma Pueyo López vs. Isabelle Estevez (Brasil).

Cómo asistir a los Juegos Suramericanos 2026

El ingreso a las competencias es libre y gratuito, pero requiere la descarga del QR del Fan Fest. El acceso se realizará por orden de llegada hasta completar la capacidad de cada escenario.

Además, las pantallas instaladas en los Fan Fest permitirán seguir los partidos de Las Leonas y Los Leones, los seleccionados argentinos de hockey, para quienes no hayan adquirido previamente una entrada.

La organización aclaró que la programación puede presentar modificaciones. Por eso, recomienda consultar la agenda actualizada en la aplicación SantaFe2026 o en el sitio oficial santafe2026.ar antes de asistir.

Noticias relacionadas
El chofer del taxi dijo que el delincuente escapó en Ituzaingó al 4700. 

Un taxista sufrió un robo luego de hacer un viaje desde la zona de ingreso al Fan Fest

Los jóvenes del polideportivo de zona sur pudieron acercarse a una competencia internacional, como los Juegos Suramericanos, y conocer de cerca una realidad diferente.

La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos

El cuarteto convocó a miles de personas en el Fan Fest realizados en tierras de cumbia santafesina.

Q'Lokura convocó a una multitud en el cierre del Fan Fest de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

La alegría de Brenda Ruiz Díaz tras conseguir la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos, junto a su entrenador de taekwondo.

El jueves trajo una nueva medalla rosarina en los Juegos Suramericanos y fue del taekwondo

Ver comentarios

Las más leídas

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newells y Central

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newell's y Central

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

El clásico de la reserva fue para Newells con goleada y jugadores de primera apoyando

El clásico de la reserva fue para Newell's con goleada y jugadores de primera apoyando

Lo último

Miles de files colmaron San Nicolás para celebrar el aniversario de la Virgen del Rosario

Miles de files colmaron San Nicolás para celebrar el aniversario de la Virgen del Rosario

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa "no tiene intenciones de producir"

Los trabajadores se movilizarán el próximo lunes hasta la sede del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, donde se realizará una reunión entre las partes en conflicto

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa no tiene intenciones de producir
Por el oro en fútbol: Argentina empata con Paraguay en el Coloso en la final de los Suramericanos
Juegos Suramericanos

Por el oro en fútbol: Argentina empata con Paraguay en el Coloso en la final de los Suramericanos

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico
Policiales

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país
Economía

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete
Política

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual
Policiales

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newells y Central

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newell's y Central

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

El clásico de la reserva fue para Newells con goleada y jugadores de primera apoyando

El clásico de la reserva fue para Newell's con goleada y jugadores de primera apoyando

Franco Colapinto quedó en el top ten del último ensayo en Bakú con un Pierre Gasly sobresaliente

Franco Colapinto quedó en el top ten del último ensayo en Bakú con un Pierre Gasly sobresaliente

Ovación
Fue figura en River cuando estuvo en la B y cayó preso por segunda vez: quiso robarle el arma a un policía
Ovación

Fue figura en River cuando estuvo en la B y cayó preso por segunda vez: quiso robarle el arma a un policía

Fue figura en River cuando estuvo en la B y cayó preso por segunda vez: quiso robarle el arma a un policía

Fue figura en River cuando estuvo en la B y cayó preso por segunda vez: quiso robarle el arma a un policía

La vida de un ex-Renato Cesarini después de ganar un reality y una prueba frustrada en Real Madrid

La vida de un ex-Renato Cesarini después de ganar un reality y una prueba frustrada en Real Madrid

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Policiales
Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual
Policiales

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico

La Ciudad
El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta
La Ciudad

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino

La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos

La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos

La visita de León XIV: parroquias y agencias de Rosario ya organizan viajes

La visita de León XIV: parroquias y agencias de Rosario ya organizan viajes

La pobreza alcanzó al 23 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía

La pobreza alcanzó al 23 % en el Gran Rosario durante el primer semestre

Centro Residencial de Niñez: piden protección tras los incidentes
Policiales

Centro Residencial de Niñez: piden protección tras los incidentes

El Politécnico festeja sus 120 años y recupera historias y espacios

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El Politécnico festeja sus 120 años y recupera historias y espacios

La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos
La Ciudad

La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newells y Central
Ovación

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newell's y Central

La carga impositiva absorbe más de la mitad de la renta que genera el campo
Agro

La carga impositiva absorbe más de la mitad de la renta que genera el campo

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades
Política

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Tras el posteo antisemita, la jugadora de pádel se disculpó: Lamento el daño
Información General

Tras el posteo antisemita, la jugadora de pádel se disculpó: "Lamento el daño"

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones
Policiales

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse
Economía

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse

El clásico de la reserva fue para Newells con goleada y jugadores de primera apoyando

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

El clásico de la reserva fue para Newell's con goleada y jugadores de primera apoyando

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes, algo de sol y 26º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes, algo de sol y 26º de máxima

Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central
Política

Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Los combustibles aumentaron entre 2 y 5 % y la suba llegó a Rosario
Economía

Los combustibles aumentaron entre 2 y 5 % y la suba llegó a Rosario

Milei: Si somos reelectos, 2028 será el mejor año económico de la historia
Política

Milei: "Si somos reelectos, 2028 será el mejor año económico de la historia"

A quién apunta Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

Por Elbio Evangeliste
Ovación

A quién apunta Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

Súper creídos: los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias
La Ciudad

"Súper creídos": los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias

El Papa León XIV le envió un cálido saludo al pueblo santafesino
Política

El Papa León XIV le envió "un cálido saludo" al pueblo santafesino

Doce allanamientos por un intento de homicidio en Casiano Casas
Policiales

Doce allanamientos por un intento de homicidio en Casiano Casas

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido
La Ciudad

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido