Juegos Suramericanos, día 13: la final de fútbol masculino y la agenda completa de los rosarinos

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 entran en su recta final con una jornada cargada de definiciones. Este viernes 25 de septiembre, penúltimo día de competencia, la delegación argentina tendrá representantes en finales y semifinales de distintas disciplinas.
La actividad comenzará por la mañana y se extenderá hasta la noche en las sedes de Rosario, Santa Fe, Paraná y Rafaela, con competencias individuales y por equipos.
Entre los principales atractivos del día estará la final de fútbol masculino, con Argentina frente a Paraguay desde las 15 en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's, y la final del voley masculino, con la selección nacional que se medirá ante Chile desde las 19. También habrá definiciones en atletismo, tenis, tiro con arco, polo acuático y squash.
La agenda de los rosarinos este viernes 25 de septiembre
Atletismo - CARD de Santa Fe
4 x 100 metros femenino - Final
- 10:15: Guillermina Cossio.
4 x 400 metros femenino - Final
- 19:30: Guillermina Cossio.
Fútbol - Estadio Marcelo Bielsa de Newell's
Partido por la medalla de oro
- 15:00: Argentina vs. Paraguay.
- Franco Domínguez Ávila.
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Polo acuático - Centro Acuático Provincial
Semifinal femenina - Partido 2
- 15:00: Argentina vs. Colombia.
- Carla Comba, Cora Masip, Maitena Romano y Nahir Stegmayer.
Semifinal masculina - Partido 2
- 19:30: Argentina vs. Colombia.
- Lautaro Camino, Esteban Corsi, Tomás Echenique, Tomás Galimberti, Ignacio Setti y Tomás Tilatti.
Squash - La Rural, Nave C
Semifinal masculina por equipos
- 14:00: Robertino Pezzota.
Tenis - Hipódromo Óvalo
Individual masculino - Semifinal
- No antes de las 11:30.
- El rosarino Luciano Ambrogi vs. Lautaro Midón.
Dobles femenino - Final
- No antes de las 14:30.
- Luisina Giovannini y Jazmín Ortenzi vs. Jimar Gerald y Antonia Vergara (Chile).
Dobles mixto - Final
- No antes de las 14:30.
- Luciano Ambrogi y Luciana Moyano vs. Fernanda Labraña y Matías Soto (Chile).
Tiro con arco - Hipódromo Óvalo
Equipos mixto recurvo - Cuartos de final
- 9:20: Argentina vs. Perú.
- Alma Pueyo López.
Equipos mixto recurvo - Semifinal
Equipos mixto recurvo - Partido por el bronce
Equipos mixto recurvo - Partido por el oro
Recurvo individual femenino - Medalla de bronce
- 15:00: Alma Pueyo López vs. Isabelle Estevez (Brasil).
Cómo asistir a los Juegos Suramericanos 2026
El ingreso a las competencias es libre y gratuito, pero requiere la descarga del QR del Fan Fest. El acceso se realizará por orden de llegada hasta completar la capacidad de cada escenario.
Además, las pantallas instaladas en los Fan Fest permitirán seguir los partidos de Las Leonas y Los Leones, los seleccionados argentinos de hockey, para quienes no hayan adquirido previamente una entrada.
La organización aclaró que la programación puede presentar modificaciones. Por eso, recomienda consultar la agenda actualizada en la aplicación SantaFe2026 o en el sitio oficial santafe2026.ar antes de asistir.