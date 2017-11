"Son perversos, nos manipularon", dijo la mujer de un tripulante

"Son unos perversos, nos manipularon", dijo con una mezcla de bronca y dolor Itatí Leguizamón, la esposa de uno de los tripulantes del ARA San Juan . Hoy el vocero de la Armada confirmó que hubo una explosión en el submarino.

La familiar de unos de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan desaparecido hace ocho días afirmó: "Son perversos, ¿tenían la información y recién ahora lo dicen?". Y agregó: "Me siento engañada. Son unos perversos que nos manipularon. No pudieron terminar de leer el informe porque la gente se puso agresiva. Mandaron una mierda a navegar. En 2014 ya no pudieron emerger".

La mujer confirmó además: "No nos dijeron que están muertos, pero dicen que están a 3 mil metros de profundidad (sic)".

Minutos antes de la conferencia, las autoridades de la Armada hablaron con los familiares, quienes al salir de esa reunión rompieron en llanto y se abrazaron.