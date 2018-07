Pity Alvarez: "No me asusta la muerte, me asusta no morirme"

Anoche en el programa Periodismo para Todos que conduce Jorge Lanata emitieron una entrevista inédita con Cristian "Pity" Álvarez, detenido en la cárcel de Ezeiza por un crimen a balazos. "No me asusta la muerte, me asusta no morirme", dijo el cantante de Viejas Locas e Intoxicados en la nota, realizada en 2012.

"Morir es pasar de grado. Es haber aprobado la materia planeta Tierra. Y entonces tenés que pasar a otro lugar, que no sé qué lugar será, y ahí vas a aprender otros sentimientos", dijo en el vocalista de Viejas Locas e Intoxicados durante el mano a mano con Lanata.

Pity Álvarez tiene 46 años y desde el viernes está detenido en el penal de Ezeiza, donde se entregó después del crimen de Cristian Díaz en el Barrio Samoré de Villa Lugano. El músico reconoció ser el autor del homicidio: "Lo maté porque era él o yo".

Nota Pity Lanata

>>> Cinco frases destacadas de Pity en la nota con Lanata:

> "Me cuesta entender al ser humano, a la raza como nosotros, porque es la única raza que se mata entre ellos. Tal vez tendría que haber tomado el mando otra especie, ¿no? Qué se yo... Las abejas, alguien que se lo merezca, alguien laburador. Lo toma el que se comunica más rápido".

>"No quiero estar 20 años más acá (en el mundo). Diez, y con yapa".

>¿Si tomo drogas? La mitad que tomaba antes. En realidad no tomo drogas... Eh, sí... Claro, tomando por distintos lugares. Pero la que se dice tomando (cocaína), la dejé. Cuando fui a Bolivia y conocí la 'puranga', llegué acá a Argentina y me daba asco".

> "Soy feliz la mitad del tiempo. No vamos a decir que tengo suerte, porque la suerte no sé lo que es. Capaz es ir caminando y encontrarte un papelito que diga 'Vas a tener suerte' (risas). Iba a decir encontrarte 100 dólares, pero para qué te sirven, ¿no? La suerte la buscás vos, la boicoteás vos. La suerte es los huevos que le pongas a la vida, el trabajo que hagas".

> "Tal vez este sistema solar sea un átomo que esté entrelazado con otros sistemas solares, y forman una molécula que es parte de una materia. Capaz somos la suela de un zapato de un gigante. No importa. Si no te valorás como granito de arena, nunca va a haber un desierto. Sos chiquito, pero a la vez sos parte de algo grande. Yin y yang. Dios y el diablo".