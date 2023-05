Vuelve el "veranito" en pleno otoño y durará casi toda la semana que viene

El otoño de este año es tan irregular como los anteriores , pero no deja de llamar la atención de los argentinos, que no se terminan de acostumbrar a este cambio de régimen climático . Ahora se viene otro “veranito”, que durará el fin de semana y hasta el jueves próximo aproximadamente , según el Servicio Meteorológico Nacional . Temperaturas máximas de 23 a 25 grados anuncian unos días templados tirando a cálidos , muy alejados de la imagen tradicional de esta estación. Rosario, como el resto de la zona central del país tendrá su “veranito”.

Si bien ya no es raro este clima, y tampoco es récord, el dato es que en la semana puede que se supere por 4/5 grados el promedio de máximas de mayo. ¿A qué se debe ese calor otoñal inusual? “En los pronósticos estacionales (el trimestral) se anunciaba que el otoño tenía altas probabilidades de ser mas cálido que lo normal. Y eso es lo que hasta ahora está ocurriendo”, responde la meteoróloga. Tiene que ver con que “en el centro y norte de la Argentina tenemos un predomino de altas presiones atmosféricas, y los frentes fríos no están avanzando. Pasan por el extremo sur, Patagonia, nada más. No avanzan más hacia el norte”. Esto hace que esta masa de aire más templada se mantenga sobre la zona central del país, y no avance el aire frío.