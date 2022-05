Video: Baby Etchecopar y Cristina Pérez se cruzaron feo por supuestas prácticas sexuales

Por ejemplo, le contó que alguien a quien conoce le confesó una vez que "en una noche de calor no me podía dormir y llamé a una camporita", aunque aclaró que esa denominación "no quería decir que fuera una menor de edad".

"Lo que estás contando me parece un horror", se atajó Cristina en un primer momento. Pero Baby no le llevó mucho el apunte y siguió con su discurso. "Mirá, ahí pasaba de todo. Había algunas que primero agarraban arriba, y después agarraban de abajo y de más abajo también. Cuando yo estaba en otro medio me decían «a esta no se le pega porque es de tal...»".

Entonces, Cristina Pérez sintió que su colega había cruzado un límite, y se lo hizo saber. "Es un espanto lo que estás contando. Y yo no me quiero meter en la cama de nadie. Esto es muy delicado, ¿sabés?", le dijo. Baby retrucó: "¿Y entonces por qué no ejercés el periodismo de investigación e investigás lo que pasa?".

Sin que Pérez pudiera completar una respuesta, Baby se sobresaltó y le gritó: "No sos buena compañera. Cuando uno quiere ejercer el periodismo, vos te cagás toda. Y siempre me dejás pagando".

Cristina negó eso e insistió con que ella no quiere meterse entre las sábanas de nadie, pero Baby volvió a arremeter. "Entonces no hago más pases. No estamos de acuerdo en nada. A vos no te gusta mi forma de conducir, y a mi no me gusta la tuya. Yo te quiero igual, lo quiero a tu novio, podemos bailar juntos en la fiesta de casamiento, pero pases no hacemos más. Y ahora despedite, dale, que tengo que hacer mi programa", cerró.