Verónica Ojeda declaró durante cinco horas como testigo ante los fiscales de la causa

“Fue una declaración muy extensa. Aportó datos sobre la anterior internación domiciliaria de Diego, le preguntaron lo que ella vio, quién la dejaba entrar a la casa y quién no, quien la llamaba para decirle que él no la quería recibir y después Diego la llamaba para preguntarle por qué no había ido", explicó esta tarde a la prensa el letrado, quien es la actual pareja de Ojeda y se presentó como representante de Dieguito como querellante en la causa.