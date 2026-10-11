Más de 120 jóvenes del departamento San Martín participaron de Santa Fe en Movimiento La iniciativa fue impulsada por el senador Esteban Motta, quien destacó la importancia de acompañar estos programas y de fortalecer el vínculo entre las localidades a través del deporte 11 de octubre 2026 · 08:00hs

La actividad reunió a deportistas de diferentes edades y disciplinas que llegaron desde distintos puntos del departamento.

Más de 120 niños y adolescentes de distintas localidades del departamento San Martín participaron de una nueva instancia de Santa Fe en Movimiento, el programa provincial que promueve la práctica deportiva, la vida activa y la participación de jóvenes de toda la provincia. La actividad reunió a deportistas de diferentes edades y disciplinas que llegaron desde distintos puntos del departamento, con el acompañamiento del senador Esteban Motta, para compartir una experiencia que fue mucho más allá de la competencia: un encuentro en torno al deporte, la convivencia y los valores que transmite la actividad física.

La participación en Santa Fe en Movimiento fue impulsada en el departamento por el propio senador, quien destacó la importancia de acompañar estas iniciativas y de fortalecer el vínculo entre las localidades a través del deporte.

Santa Fe en Movimiento “Tenemos un departamento con una enorme tradición deportiva y con muchísimos chicos que todos los días encuentran en un club, en una disciplina o en una competencia un espacio para crecer. Que más de 120 jóvenes de distintas localidades hayan podido participar de Santa Fe en Movimiento habla de ese espíritu y del trabajo que hacen nuestras instituciones”, señaló Motta.

“El deporte es salud, pero también es formación, encuentro y oportunidades. Cada chico que participa y que representa a su localidad ya está viviendo una experiencia que va mucho más allá de un resultado. Tenemos que seguir generando estas oportunidades y acompañando a quienes trabajan todos los días para que el deporte siga creciendo”, concluyó.