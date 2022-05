Una muestra del artista callejero Banksy llegará a Argentina en agosto

“Genius or Vandal? (¿Genio o Vándalo?)”, la muestra dedicada al escurridizo, provocador y misterioso artista británico Banksy, creador de obras cuyo valor se disparó durante la pandemia, de exhibiciones no permitidas y de gran exposición pública a pesar de su anonimato gracias a la difusión en las redes, llegará en agosto a La Rural para que el público argentino conozca, a través de una instalación multimedia, más de setenta obras que incluyen óleos y esténciles sobre hormigón pero también videos y una experiencia de realidad virtual.

Banksy (1974, Inglaterra), el artista callejero anónimo más conocido del momento, inició sus pasos en el movimiento grafitero de adolescente en su ciudad natal, Bristol, con el registro de su firma en trenes y calles en 1993 y a partir del 2001 sus obras de stencil, plasmadas con plantillas y aerosol, ya estaban en todo el país.

QL55Y7C235D63P7X5FYDTQ4GVE.jpg

El autor de grafitis, pinturas y serigrafías emplea una forma de comunicación directa, rechazando el sistema y sus reglas: se dirige a su público sin ningún filtro. De alguna manera, el británico crea textos visuales capaces de informar e inspirar la reflexión sobre los grandes temas de la actualidad: la guerra, la riqueza y la pobreza, los animales, la globalización, el consumismo, la política y el poder y hasta el ambientalismo.

Entre sus obras más conocidas figuran “Niña con balón” (“Girl With Balloon”), subastada en octubre de 2018 por 1,3 millones de dólares, que cambió su nombre a “Love is in the Bin” (“El amor está en la papelera”) cuando intentó destruirse durante la venta. En aquel preciso momento, pasó a ser la primera obra de arte de la historia creada en directo en una subasta.

616877b34bf68.r_d.323-180.jpeg

“Parlamento involucionado” (2009), la pintura de grandes dimensiones donde representa la Cámara de los Comunes invadida por chimpancés, fue subastada en 2019 con un precio récord de 12,1 millones de dólares en Sotheby's, en medio del debate sobre el Brexit.

Entre las obras que se podrán ver en “Genius or Vandal?” están “Cristo con bolsas de comprar”, una obra que se lanzó en 2004 con una edición de 82 copias y que, a pesar de que se convirtió en una imagen de culto, nunca se ha vuelto a imprimir ni reproducir. La obra coquetea con la distorsión del verdadero significado de la Navidad: una fiesta que evoca valores como la misericordia, compasión, perdón que muchas veces se convierte en un día de consumo desenfrenado.

original.jpg

También estará “NOLA” , la abreviatura amable de Nueva Orleans. En 2005, el huracán Katrina llegó a la ciudad y la arrasó. En 2008, cuando el huracán Gustav se acercaba a Nueva Orleans, Banksy pintó quince grafitis en las calles de la ciudad en medio de la evacuación, en los que se reflejaba la incapacidad de la gente para enfrentarse a los desastres naturales. “Nola”, “Niña con paraguas” y “Niña en la lluvia” aparecieron por primera vez en el barrio de Marigny de Nueva Orleans.

5c8b71f12300005400e83603.jpeg

La muestra incluye más de 70 creaciones, una selección de obras únicas ejecutadas con diferentes técnicas: óleo o acrílico sobre lienzo, spray sobre lienzo y madera, serigrafías de edición limitada, esténciles sobre metal u hormigón, esculturas, instalaciones, vídeos, fotografías y una experiencia de realidad virtual.

“Genius or Vandal?”-producida por Sold Out, IQ Art Management y presentada en Buenos Aires por S2BN, DGE y DF Group- se montará en el Pabellón Frers de La Rural, el mismo en el que actualmente se exhibe la muestra de Vincent Van Gogh que cautiva a los porteños.

“A nivel personal, esta muestra me da una gran ilusión porque Banksy es un artista contemporáneo que por su mensaje siempre me generó una gran empatía. La vi en Madrid, antes de la pandemia, y me encantó. En ese momento yo tenía en ese mismo centro de exhibiciones una muestra de Pink Floyd y empecé a moverme para traerla al país”, cuenta Grinbank, también detrás de la muestra inmersiva de Van Gogh, sobre cómo articuló la llegada de Banksy a La Rural.

La instalación cuenta con un certificado COA de autenticidad y el visto bueno del fotógrafo chipriota Steve Lazrides, quien fuera retratista de algunas de las obras callejeras y marchant del británico.

ban (1).jpg

Si no es una puesta inmersiva como la del pintor -que extenderán durante las vacaciones de invierno por su éxito sostenido- sí contará con unos cascos para disfrutar en realidad virtual de la obra en Londres.

Sin fecha exacta de inauguración porque el montaje requerirá de cumplir con una serie de especificaciones técnicas “de origen”, abrirá al público al mediodía y contará con distintos turnos de 120 personas que pasarán por el pabellón.

“Creo que esta forma de disfrutar del arte nos libra de las barreras geográficas y, en ese punto, expande su llegada y habilita a mucha más gente a disfrutarlo. Pero además, en el marco de una pandemia y a diferencia de un show musical, permite garantizar el distanciamiento social, no es poco en estos días”, reflexiona Grinbank.

ban.jpg

“Genius or Vandal?” incluirá una audioguía para smartphones gratuita, disponible en castellano e inglés, que busca enriquecer la experiencia del visitante aportando información sobre el artista.

“Love is in the air”, también conocida como “El lanzador de flores”, es una de las obras más populares de Banksy, en las que el artista retrata a un manifestante en una protesta callejera y cuya cara queda oculta por un pañuelo. A primera vista, parece que lanza un coctel Molotov, pero con detenimiento, vemos que en realidad lo que tiene en sus manos es un ramo de flores, en un planteo simple: que los cambios deben alcanzarse por medios pacíficos porque, de lo contrario, se genera aún mayor violencia.